Bakan Soylu duyurdu: Radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak

Artık radarı görünce yavaşlamak ceza yemekten kurtulmaya yetmeyecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, plaka tanıma sistemleri üzerinden ortalama hız tespiti yapılacağını ve cezaların buna göre yazılacağını belirterek, "İlk uygulama Ankara'nın etrafındaki devlet kara yollarında başlatılacak." dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehirler arası yolculuklarda radar sisteminin değişeceğini söyledi. Yeni sistemde cezalar ortalama hız üzerinden yazılacak. Ceza yememek için radarı görünce yavaşlamak yetmeyecek. İlk uygulama Ankara etrafındaki kara yollarında başlayacak.

Soylu, Ankara'da katıldığı Trafik Birim Amirleri 2'inci Etap Koordinasyon Toplantısında, "Aracın görüldüğü iki nokta arasındaki mesafe ile geçen zamanı hesaplayarak hız denetimini planlıyoruz" dedi.

Tuzak radar yerine ortalama hız yaklaşımı

Trafik yönetimindeki önemli değişimi aktaran Soylu, "Trafik yönetimindeki önemli bir değişimi de denetim anlayışımızda gerçekleştirdik. Sürücülerde farkındalık oluşturan, algılanan yakalanma duygusunu arttırmaya dönük; hata yapılmasını bekleyen değil hata yapmadan farkındalık oluşturan, bir denetleme anlayışı getirdik. İşte, tuzak radar uygulamasının yerine ortalama hız koridoru yaklaşımı, bu şekilde ortaya çıktı. 2017 yılında Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan 2 bin 155 kilometrelik otoyol ağında sistemi kurduk. Sistemin kurulu olduğu otoyollarda; 2019 yılında toplam kazada yüzde 18,8; ölümlü kazada ise yüzde 6,6 azalma elde ettik.

Şimdi bunu bir adım daha ileri taşıyoruz. PTS (Plaka Tanıma Sistemi) ve KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) kameraları üzerinden ortalama hız tespiti yapıyoruz. İlave bir ekipman yatırımı yapmadan, tamamen yerli ve milli bir yazılımla, mevcut kameralar üzerine kurulacak bir yazılımla, aracın görüldüğü iki nokta arasındaki mesafe ile geçen zamanı hesaplayarak hız denetimi planlıyoruz" diye konuştu.

Soylu, ortalama hız koridoru uygulanan bölgelerde sürücülerin hangi hızda seyretmesi gerektiği gibi konularda uyarılacağını belirtti. Böylece aşırı hızlı olup kontrol noktalarına yaklaşınca hızını düşürenler tespit edilecek.

Maket trafik ekipleri kazaları azalttı

Maket Trafik Ekipleri projesi hakkında da bilgi veren Soylu, "Halihazırda 767 adet maket/model trafik ekip aracımız var ve bu araçların bulunduğu 3 kilometrelik yarıçaplı alan içinde ölümlü kazalarda yüzde 17,5; ölümlerde ise yüzde 26,4 azalma elde ettik. Demek ki doğru bir politika uyguluyoruz. Zaman zaman otoyolu kesip mola yerine yönelterek sürücülerin dikkat dağınıklığının önüne geçmeye çalışıyoruz. Şehirler arası yollarda sürücüyü özellikle araçtan indiriyoruz. Özellikle şehirler arası otobüslere özel denetimler, sivil kontroller planlıyoruz. Fahri trafik müfettişlerimizin hem sayısın hem de aktivitesini arttırmak için ilave çalışmalar yapıyoruz. Bunların haricinde geleceğin sürücülerini yetiştirmek için, gelecekteki sürücü davranışlarını şimdiden doğru oluşturmak için de pek çok kampanya ve eğitim programı uyguluyoruz. 46 ilde 97 adet çocuk trafik eğitim parkımız var. Bu bize yeterli değil. Bunların bir kısmını modernleştirdik ve işlevselliklerini arttırdık. Bu parklardan bulunmayan 25 il için de çalışma başlattık. Ve buralarda şu ana kadar yaklaşık 200 binin üzerinde evladımıza trafik eğitimi verdik. Narkotik operasyonlarında ele geçen tırları trafik eğitim tırlarına dönüştürdük. Mobil trafik eğitim tırı projemizle şu ana kadar 400 bin çocuğumuza trafik eğitimi verdik" dedi.