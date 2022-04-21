Bakan Soylu duyurdu: PKK dağıldıkça, terörist elebaşları çırpınıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Operasyonu'nda, Hakkari Karanlık Dağı Bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-2 Operasyonu'nda, Hakkari Karanlık Dağı bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "PKK dağıldıkça, terörist elebaşıları çırpınıyor. Geliyor gelmekte olan. Eren Abluka Operasyonu'nda, Hakkari Karanlık Dağı bölgesinde jandarmamızın, SİHA-İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle 4 terörist etkisiz. Bu ülkenin kahraman evlatlarından Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı da bölgede operasyonların devam ettiğini belirtti.