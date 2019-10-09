Bakan Soylu canlı yayında harekatı anlatıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te Barış Pınarı Harekatı ile ilgili gazetecilerin sorularını cevaplıyor. Bakan Soylu, Türkiye'nin sivilleri vurduğu iddialarına canlı yayında cevap verdi saldırının Avrupa'yı etkilemek için PKK/YPG tarafından yapıldığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye'nin çok iyi hazırlandığını söyledi. Türkiye'nin siviller konusunda büyük hassasiyet gösterdiğini belirten Soylu, ABD'nin bölgeye yaptığı askeri yardımlara dikkat çekti. Soylu, Türkiye'nin Suriye'de yaptığı operasyon ve sonrasındaki yatırımlarının dünyada bir örneği olmadığını söyledi.

Süleyman Soylu, CNN Türk'te Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin soruları cevaplıyor. Türkiye'nin üzerine uzun yıllar oyun oynanan bir ülke olduğunu ve bugüne kadar hamle ortaya konulamadığını söyleyen Soylu, şöyle konuştu:

"Operasyonun birinci önceliği Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. İkincisi terörün tasfiye edilmesidir. Bu harekatın üçüncü önemli özelliği de tasfiye edildi ama başka ülkelere gittiler. Orada sadece Araplar ve Türkmenleri göndermediler ki. Bir taraftan Ceylanpınar, Suruç ve Akçakale'de bulunan kamplarda Kürtler neden var. Şimdi Türkiye buna neden sessiz kalsın.

ABD'nin terör örgütüne verdiği destek

Kapsamı itibariyle daha büyük bir operasyon. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonlarına göre bugün yapılan operasyonun avantajları ve dezavantajları bulunuyor.

ABD'nin terör örgütüne verdiği 30 bin TIR mühimmat desteği var. Bu konudaki hazırlıklar uzun zamandır yürütülüyor. Biz o bölgeyi bugün görüyor değiliz. Köy köy, aşiret aşiret mahalle mahalle kimin kim olduğunu uzun zamandır bilen ve bu bilgilerini de güncelleyen bir pozisyondayız. Bu önemli bir avantaj.

Bu harekat başlamadan önce Avrupa bu harekatı düşünerek yıllardır PKK/YPG ile olan ilişkilerine paralel olarak bir propagandaya girişti. Bunların tamamı Türkiye'yi bu harekattan vazgeçirmek için yapıldı.

Türkiye bu ve öncesinde bu hattın tamamında oradaydık zaten.

PKK/PYD'nin bu konuda batıyı tahrik etmek için yaptığı bir saldırı olarak değerlendiriliyor. Türkiye bugüne kadar sivilleri korumak için ortaya koyduğu hassasiyetlerle ilgili terör örgütü bir avantaja çevirmeye çalışmaktadır. Uluslararası arenada biz bugüne kadar son yıllarda böyle bir eleştiriye hiç maruz kalmadık. Ne içeride ne de dışarıda.

Zeytin Dalı Harekatı'nda mühimmatımız bitecek mi diye endişeliydik. Çünkü ambargoluyduk. Yani silahsız İHA'larımız var kamera vermiyor Amerika. Vermedi yani! Ben de jandarmada bir kaç tane daha olsun kameramız biraz daha artsın istiyordum. Mühimmat da yok mühimmat da vermiyor. Orada İHA'larla beraber kullanacağımız mühimmatı vermiyor. İşte Kadana'ya gidiyoruz öteki tarafa gidiyoruz. Ben en nihayetinde bir noktada pes ettim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza şu kameraları Kanada'dan alalım dedim. Sabret dedi biz kendimiz yaparız merak etme dedi. Şimdi Türkiye kendi kamerasını yapıyor. Gece görüş kamerasını yapıyor, İHA'lara takıyor. Bunları da F-16'lara entegre edebilme kabiliyetine sahip. Kendi mühimmatlarını yapabiliyor. Aynı zamanda hem toplarıyla hem de diğer silahlarını yapabilme kabiliyetine sahip Türkiye."