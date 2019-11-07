Bakan Soylu açıkladı! Diyarbakır'da kırmızı listeye 2 çizik

Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen teröristlerin, Ankara Merasim Sokak ve Kayseri'deki askeri servis aracına bombalı saldırının talimatını verdiği belirlendi.

İnönü Stadyumu, Merasim sokak, Kayseri, İstanbul eylemlerinde yüzlerce masumun ölümünden sorumlu olan Porsipi kod adlı terörist de etkisiz hale getirilen isimler arasına katıldı. Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen beş teröristten 2'sinin kırmızı listedeki Hejar Çelik ve İshak Özçaktu olduğu belirlendi.

Porsipi'nin öldürülmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından ilginç bir mesaj paylaştı. Soylu mesajında, "Porsipi Bu akşam rahat uyuyacağım. Uzun zamandır peşindeydik. İnönü stadı, Merasim sokak, Kayseri, İstanbul, Hepsinin intikamı alındı. Bu kırmızı başka kırmızı... Şükürler olsun Bu olmadan gitseydim Gözüm açık giderdim." dedi.