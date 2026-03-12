BIST 13.306
DOLAR 44,11
EURO 51,12
ALTIN 7.347,84
Bakan Şimşek: Öngörülerimizin üzerinde gerçekleşebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ocak ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Yıllık cari açığın ocakta 32,9 milyar dolar olduğuna işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Jeopolitik gerginliklerle artan enerji fiyatları nedeniyle 2026 yılında cari açık, program öngörülerimizin üzerinde gerçekleşebilir. Güçlenen makroekonomik temellerimiz sayesinde bu artışın yönetilebilir olduğunu değerlendiriyoruz.

"Uygulamaya devam edeceğiz"

Uyguladığımız programla dış finansman ihtiyacı ve borçluluk azalırken ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığı arttı. Brüt dış borç stokunun GSYH'ye oranı 2025'te yüzde 32,6'ya geriledi. Kırılganlıkları azaltan, yüksek katma değerli üretimi ve kalıcı refah artışını destekleyen politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."

