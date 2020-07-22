BIST 118.171
DOLAR 6,85
EURO 7,94
ALTIN 409,37
HABER /  EĞİTİM
ADV Kurban Rahmettir

Bakan Selçuk mevsimlik işçi çocuklarıyla tarlada buluştu kitapla domates takas etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz pazar günü mevsimlik işçilerin çocuklarıyla tarlada buluştu. Selçuk, çoçuklarla yaz tatili kitaplarını, bir salkım domates karşılığında takas etti. Yılmaz'ın öğretmen ve müdürlerden de bir ricası vardı.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Selçuk geçtiğimiz pazar günü mevsimlik işçilerin çocuklarının bulunduğu bir tarlaya gitti. Selçuk, çocuklara yaz tatili kitabı verdi karşılığında bir salkım domates aldı. O hatırasını sosyal medya Twitter hesabından paylaşan Selçuk'un öğretmen ve müdürlerden de bir ricası vardı.

Bakan Selçuk'tan çağrı: Yolunuzu tarlaya düşürün

Bakan Selçuk, tüm öğretmenlere ve müdürlere çağrı yaparak, 'Bir ricam var yolunuzu tarlalara düşürün bu yaz. Çocuklara kitabını verin, sohbetinizi verin lütfen...' ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bolivya'da 420 kişinin cesedi sokaklardan toplandı dehşete düşüren görüntüler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yunanistan ve Güney Kıbrıs hazmedemedi! Türkiye'ye karşı anti-NAVTEX ilan edecekler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Rus heyetle Libya görüşmesi sonrası açıklama
Koronavirüs salgınında erkeklere kötü haber! Prof. Dr. Hasan Tezer açıkladı
Galatasaray'da Mariano ile yollar ayrıldı
Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış istifa etti! Pişman olan darbecilere sahip çıkmalıyız
Kamu ve özel sektörde staj seferberliği başladı! Bakan Berat Albayrak paylaştı!
ÖNCEKİ HABERLER
Zeynep Şenpınar'ın katili milli boksöre istenen ceza belli oldu
Trafik kazasında ölen Josef Sural davasında karar çıktı
Kemal Gülman kimdir yaşı kaç 60 yaş küçük sevgilisi kimdir?
ABD'de koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Ceyhun Elgin'den Türkiye'deki mücadeleye övgü
Zilhicce orucu nasıl tutulur zilhicce orucu kaç gün tutulur?
e devlet lisans tamamlama başvurusu yapma ekranı TC ile giriş
Yorumlar 1 yorum