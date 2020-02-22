Bakan Ruhsar Pekcan duyurdu: 1 milyon kişiyi aştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hazır giyim ve tekstil sektöründe istihdam 1 milyon kişiyi aştı." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Çalıştayı'na katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Hazır giyim ve tekstil sektöründeki çalışan sayısına dikkat çeken Pekcan, "Hazır giyim ve tekstil sektöründe istihdam 1 milyon kişiyi aştı" dedi.

"Koronavirüs başımızın belası''

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs hakkınnda da konuşan Bakan Pekcan, "Bu koronavirüs başımızın belası. Komşumuza kadar geldi. Dünyanın başının belası. Çin bu işle çok güzel mücadele ediyor. Ben kendilerini ayrıca tebrik ediyorum. Gerçekten çok ciddiye alarak bu işle mücadele ediyorlar" dedi.

"Yanınızda olmaya devam edeceğiz''

Hazır giyim ve tekstil sektöründen beklentinin büyük olduğunu belirten Pekcan, "Tabii hayat da devam ediyor. Burada tekstil ve hazır giyimde büyük beklentiler var. İnşallah bunlar pozitife, artıya yönelecek ama tabii bunlar bir günde, geceden sabaha olacak şeyler değil. Bu bir çalışmanın sonucu, kapasite artırımının sonucu, kalitenin, tedarik zincirlerinde yer alabilmenin, tedarikçi onay sürecinde başarıyla tamamlamanın ve yeni pazarlara açılmanın da bir fırsatı olarak görebiliyoruz. Tabii hepsi bir süreç. Biz de bakanlık olarak bu süreçte her zaman olduğu gibi yine yanınızda olacağız" dedi.



