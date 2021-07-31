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Bakan Pakdemirli son gelişmeyi duyurdu Adana Pos ve Mersin Aydıncık yangınları kontrol altında

Bakan Pakdemirli son gelişmeyi duyurdu Adana Pos ve Mersin Aydıncık yangınları kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, Mersin'in Aydıncık ve Adana'nın Pos ilçelerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.

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Türkiye'de art arda çıkan orman yangınlarının büyük bir kısmı kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı son paylaşımda 88 yangının kontrol altına alındığını, 10 yangının ise devam ettiğini bildirmişti.

Pakdemirli bu açıklamasından kısa bir süre sonra Adana Pos ve Mersin Aydıncık'taki orman yangınlarının da kontrol altına alındığını aktardı. Yaşanan gelişmelerin ardından toplamda 90 yangın kontrol altına alındı.

Ayrıca, Adana Pos'ta kontrol altına alınan yangınla birlikte 3 günde 20 orman yangını kontrol altına alınmış oldu. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Bakan Pakdemirli, yangınlarda son duruma ilişkin kısa süre önce şu tabloyu paylaşmıştı:

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