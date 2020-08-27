Bakan Pakdemirli kuru üzüm alım fiyatını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kuru üzümde 9 numara için kilogram fiyatı 12.50 kuruş olarak açıkladı.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun’dan Manisa’da düzenlenen çekirdeksiz kuru üzüm açılış törenine canlı yayın ile katılarak, yeni sezon üzüm alım fiyatını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, 2020 yılında çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesinin 271 bin ton olarak öngörüldüğünü belirterek, bu yıl TMO tarafından 9 numara için kilogram fiyatını 12 lira 50 kuruş olarak belirledi.

''Bu fiyatlardan aşağı düşürmemekte kararlıyız''

Pakdemirli, "Kuru üzüm piyasasını, açıkladığımız bu fiyatlardan aşağı düşürmemekte kararlıyız ve bunun için gereken her türlü argümanı kullanacağız." dedi.

''86 milyon 464 bin lira yatıracağız''

Sözlerine devam eden Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı; ''Yarın saat 18.00 itibarıyla 11 kalemde 86 milyon 464 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız."