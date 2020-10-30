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POLİTİKA

Bakan Pakdemirli enkaz altındaki vatandaşla telefonla konuştu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Bayraklı ilçesinde enkaz altındaki bir kadınla telefonda görüştü.

Anadolu Ajansı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı binaların yıkıldığı İzmir'in Bayraklı ilçesinde incelemelerde bulundu. 

Pakdemirli, Sakarya Caddesi'nde bulunan ve deprem sırasında çöken 8 katlı binanın enkazında kalan kadınla telefonda görüştü.

Bakan Pakdemirli, kendisine ulaşmak için arama kurtarma köpeklerinin kullanılacağını ve sakin olması gerektiğini, yerinin büyük ölçüde belirlendiğini söyledi.

Kadının, "Kedi sesi çıkarayım mı?" demesi üzerine Bakan Pakdemirli, "Evet Buse. Kedi sesi çıkar, moralini böyle yüksek tut" dedi.

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