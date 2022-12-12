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POLİTİKA

Bakan Nureddin Nebati'nin EYT sorusuna verdiği tepki dikkat çekti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati‘nin, genel kurul öncesi bir gazetecinin EYT sorusuna verdiği tepki gündem oldu. Milyonlarca kişinin merakla beklediği görüşme öncesinde Nebati, “EYT mi” diyerek gülümsedi, sonrasında ise yoluna devam etti.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) platformundaki milyonlarca vatandaş, iktidarın kendilerine yönelik vereceği kararı merakla bekliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ise merakla beklenen konuyla ilgili sorulan soruya verdiği tepki gündem oldu.

Bir gazeteci, Nebati’ye EYT ile ilgili soru yöneltirken, Nebati “EYT mi” diyerek gülümsedi. Soruya yanıt vermeyen Nebati, genel kurulun gerçekleştirileceği salona doğru yürümeye devam etti.

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