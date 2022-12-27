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Bakan Nureddin Nebati açıkladı: 70 oranında arttı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Nureddin Nebati açıkladı: 70 oranında arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, elektrik ve doğalgazda sübvansiyon (destek) uyguladıklarını ifade ederek, bu yıl söz konusu desteğin 138 milyar lirayı bulduğunu, böylelikle sübvansiyon tutarının 2021’e göre yüzde 70 oranında arttığını söyledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yaptığı açıklamada, küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarında yıl boyunca yaşanan fiyat dalgalanmalarının oluşturduğu maliyet artışlarını vatandaşlara yansıtmamak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Nebati, 2021’de doğal gazda 69,3 milyar lira, elektrikte 11,5 milyar lira olmak üzere toplamda 81 milyar liralık Hazine desteği ile hane başı 4 bin liralık sübvansiyon (destek) uyguladıklarını ifade ederek, bu yıl söz konusu desteğin 138 milyar lirayı bulduğunu, böylelikle sübvansiyon tutarının 2021’e göre yüzde 70 oranında arttığını söyledi.

Nebati, açıklamasına şöyle devam etti:
"Önümüzdeki yıl da dar gelirli ve orta gelirli hane halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Hükümetimiz bu konudaki politikasını kararlılıkla sürdürecek. Ayrıca yerli enerji kaynaklarımızın geliştirilmesiyle Hazine sübvansiyonlarının miktarı da düşecek. Bu çerçevede hedefimiz, hane halkının ve sanayicinin enerji maliyetlerini mümkün olduğunca düşük tutmaktır. Cumhurbaşkanımızın müjdesini paylaştığı, Türkiye'nin Sakarya ve Amasra Gaz sahalarındaki toplam 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

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