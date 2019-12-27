Bakan Mustafa Varank'tan Yerli Otomobil tanıtımında önemli açıklamalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin tanıtımında yaptığı konuşmada çok önemli açıklamalarda bulundu. Varank 'Cumhurbaşkanımız birazdan güzel müjdeler verecek' dedi.

Tüm Türkiye'nin nefesini tutup beklediği Yerli Otomobil tanıtım günü geldi çattı. Gururumuz yerli otomobilin tanıtımını yapılıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programında detayları paylaştı.

Varank'ın konuşmasından notlar;

Ülkemizin teknoloji üssü Bilişim Vadisi’nin resmi açılışı ve TOGG’un yeniliğe yolculuk buluşması vesilesiyle bir araya geldik. Hepiniz hoş geldiniz ve şeref verdiniz diyor, milletimizi ve sizleri saygıyla selamlıyorum. 2002 yılında 36 milyar dolar ihracat yapabilen bunu da düşük sektörel çeşitlilikle gerçekleştiren bir sanayi altyapısına sahiptik. Sizin liderliğinizde 17 yılda güçlü bir ARGE ve girişimcilik ekosistemi oluşturduk. Bugün artık 170 milyar dolara ulaşan bir ihracat hacmine sahibiz. Savunma sanayinde tüm dünyanın konuştuğu yeni bir başarı hikayemizi yazdık. Yüzde 20’lerde olan yerlilik oranını yüzde 70’lere çıkardık.

'Cumhurbaşkanımız birazdan güzel müjdeler verecek'

Bugün de ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirme yolunda ülkemizin en büyük teknoparkı bilişim vadisini resmen açıyoruz.

Bilişim Vadisi’nin paydaşları olan kamu, üniversite, sanayi ve STK’lar güçlü bir sinerji oluşturacaklar. Buradaki somut projelerle küresel markalarımızın oluşmasına ve Türk girişimlerinin ortaya çıkmasını sağlayacağız. Birazdan sayın cumhurbaşkanımız bilişim vadisinin geleceğiyle ilgili güzel müjdeler verecek.

Devrim otomobili gibi cesaretli adımlar atıldı. Ama maalesef yeterli ekosistem gelişmediğinden en çok da bu işleri yüreklendirecek siyasi bir irade olmadığından böyle fevkalade çabalar olmadı. Birçok fırsatı kaçırmış olduk. Son 17 yılın en büyük başarısı işte bu zihinleri dönüştürmek oldu. Gencinden yaşlısına tüm milletimiz tarih boyu sahip olduğu özgüveni geri kazanmış oldu. Bugün Türk müteşebbislerin başarı hikayelerine göğsümüz kabararak şahitlik ediyoruz. Yıllarca bu millete “yapamazsınız, başaramazsınız “diyenlere inat en iyisini biz yaparız dediğimiz günlere geldik.

Sayın Cumhurbaşkanım, siz yıllarca milletimizin de talebi olan bu fikri dile getirdiniz, bu hayale inandınız. Bu işin altından kalkacak babayiğitler aradınız. İş dünyamız da sizin bu çabanıza destek verdi. Şimdi de Türkiye’nin Otomobilini dünyaya tanıtıyorlar. Her biri birbirinden tecrübeli parlak zihinler burada, bu otomobili geliştiriyorlar.

Bu otomobilden kazanılan her kuruş Türkiye’nin kazancıdır. Bu gurur 82 milyon vatandaşımızın gururudur. Türkiye’nin otomobili sadece bir araba üretme projesi değildir. Türkiye’nin yeni fırsatları yakalama hamlesidir.

Otomotiv sektörü köklü bir değişimden geçiyor. Bugün elektrikli ve bağlantılı araçlar toplam araç sayış gelirlerinin yalnızca yüzde 1’ine sahipken, 15 yıl sonra bu oran yüzde 40’lara çıkacak. Bu otomobiller ve mobilite ekosisteminin içereceği tüm kritik teknolojileri özgün olarak geliştirme imkanımız var.

İlgili bakan arkadaşlarımızla birlikte geliştirilecek araçlara uygun şarj altyapısını kurmak ve hukuki düzenlemeleri tasarlamak için şimdiden çalışmalara başladık. Türkiye’yi bu yeni teknolojiye hazır hale getireceğiz. Geçtiğimiz hafta otomobili tanıtacağımız tarihi basın ile paylaştınız. Ben de üstü örtülü bir iki aracın arasında çektirdiğim fotoğrafı kamuoyuyla paylaştım. Bunun üzerine acaba arabalar mı büyük, bakanın boyu kısa mı diye yoğun tartışmalar oldu. Birazdan arabaların yanında durunca, araçların boyutu hakkındaki soru işaretleri de artık ortadan kalkmış olacak.