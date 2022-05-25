Bakan Murat Kurum'dan kiralada düzenleme için yeni açıklama

Ev kiralarının durdurulamaz yükselişi için yapılan toplantı sonrası kararlar açıklanmaya başlıyor. Bakan Murat Kurum ev sahibini de kiracıyı da mağdur etmeyecek bir sistem üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamasında "Ev sahibi de kiracı da mağdur olmayacak. Çalışmamız var, Cumhurbaşkanımız açıklayacak" dedi.