Bakan Murat Kurum'dan açıklama: Fikirtepe'de inşaatların yapım sürecine giriyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Fikirtepe'de inşaatların yapımına başlanacağını duyurdu.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, açıklamalarında "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Fikirtepe'nin örnek şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz elini taşın altına koymuştur." dedi

Bakan Kurum, "Bakanlık olarak, TOKİ Başkanlığımız ve Emlak Konut eliyle Fikirtepe'de inşaatların yapım sürecine giriyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi vererek "60 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren Yeni Fikirtepe Projesi'nin yatırım değeri yaklaşık 5 milyar lira olacak. 1,5 milyon metrekare inşaat alanını kapsayan projeye inşallah hızlı şekilde başlayıp etaplar halinde vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız." şeklinde konuştu.