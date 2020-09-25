Bakan Murat Kurum Şırnak'ta müjdeleri sıraladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şırnak'ta incemelerde bulundu. Şırnak Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan Kurum, burada yapılacak projeleri anlattı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şırnak Valiliğini ziyaretinin ardından il değerlendirme toplantısına katıldı. Alan incelemeleri yapan Kurum Şırnak Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığına ziyaretlerde bulundu.

Şırnak Koordinasyon Toplantısı'na katılan Kurum daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tersine göç başladı

Şırnak'ta terörün izlerinin silindiği söyleyen Kurum, "Projelerin bitmesi sebebiyle tersine göç başladı. Şırnaklı hemşehrilerimiz dünyaya ve PKK'ya net bir mesaj vermiştir." dedi.

10 bin 155 konut teslim ediliyor

Şırnak'taki konut projelerine değinen Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şırnak merkez ve ilçelerinde toplam 10 bin 155 konut yapımı başlatıldı ve bu konutların 2 gün sonra tamamını vatandaşımıza teslim etmiş olacağız. Bunun dışında 518 iş yeri, 9 cami, 6 taziye evi, 16 okul, 112 kilometre içme suyu hattı, 83 kilometre de kanalizasyon işi yapılmış ve vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur. Bu işlerin toplam maliyeti 6 milyar liradır."

Millet Bahçesi

120 bin metrekarelik Gazi Paşa Mahallesi'nde Millet Bahçesi'nin yapılacağını aktaran Kurum, aralık ayında ihalesinin yapılacağını duyurdu. Kurum, ayrıca Cizre'ye de Millet Bahçesi'nin yapılacağını açıkladı.

Cizre surları yenilenecek

Cizre surlarının yenileceğini belirten Kurum, burada yaşayan 300 ailenin rezerv konutlara taşınacağını ifade etti.

4 otobüs belediyeye hibe edildi

Şırnak merkezli otogar ihalesinin Eylül ayı sonunda yapılacağını belirten Kurum, şehir içi ulaşıma katkı amacıyla 4 otobüsü belediyeye hibe ettiklerini söyledi.

Atık su arıtma tesisi inşaatının ihalesinin yapıldığını açıklayan Kurum, "Şırnak'ta halkı mutlu olması bizim için hayati önem arzediyor." dedi.

İller Bankası aracılığıyla alt yapı çalışmaları kapsamında 553 milyon liralık 70 projeyi tamamladıklarını vurgulayan Kurum, devam eden 60 milyon liralık projelerin tamamlanacağını söyledi.

5 yılda 1.5 milyon konutun dönüşümü sağlanacak

Depremin terör kadar tehlikeli olduğuna dikkat çeken Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde 1,5 milyon konutun acil şekilde dönüşümü noktasında bir hedef ortaya koyduk. Bu projenin merkezi de İstanbul'dur. İstanbul'da bütün ekiplerimizle çalışma yürütüyoruz. Enkaz altında can aramak, vatandaşımızı aramak istemiyoruz. İnşallah kararlı bir şekilde şehirlerimizi depreme hazır hale getireceğiz."