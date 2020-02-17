Bakan Murat Kurum: İstanbul'da vatandaşlarımızın riskli binalarda oturmasını engelleyeceğiz

İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili açıklamalar yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, özellikle İstanbul'da riskli binalarda vatandaşların oturmasını engelleyeceklerini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmaları ve İstanbul'daki durumla ilgili bilgiler verdi.

"2012 yılında kentsel dönüşüm seferberliğine başlayıp yaklaşık 1 milyon 350 bin binanın dönüşümünü sağladık. Yeni çıkarılan deprem yönetmelikleriyle yine 5 milyona yakın vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık" ifadelerini kullandı.

"Örnek bir dönüşüm projesi yapıyoruz"

Milliyet gazetesiden Abdullah Karakuş'un haberine göre Bakan Kurum şöyle konuştu:

İstanbul'a da hemen hemen tüm ilçelerde çalışmalarımız var. Üsküdar'da çalışıyoruz, Esenlerde 65 bin konutluk çok örnek bir dönüşüm projesi yapıyoruz. Bu dönüşümün çerçevesinde yaptığımız rezerve alanlarda ürettiğimiz konutlarla birlikte çeper ilçelerdeki dönüştürülmesi gereken alanlara öncelik verecek ve o alanlardaki dönüşümü sağlayacak konutların üretilmesini sağlıyoruz.

'Engelleyeceğiz' vurgusu

Başakşehir'de, Güngören'de, Kâğıthane'de, Beyoğlu'nda, Bağcılarda, Kartal'da belirlediğimiz alanlarda risk durumuna göre hızlı bir şekilde bu dönüşüm süreçlerine girdik. Gaziosmanpaşa'da yine 5 bine yakın bağımsız bölümün dönüşümünü yapıyoruz.

İstanbul'da vatandaşlarımızın riskli binalarda oturmasını engelleyeceğiz.

Elazığ'da kentsel dönüşüm

Elazığ'da vatandaşlarımız, 'bu bina riskli, bu binada oturmaman gerekiyor' dediğimizde 'Allah razı olsun devletimizden, devletimizle beraberiz' dışında hiçbir şey duymadım. 'Bizim evimizi niye yıkıyorsun, yıkılması gerekiyorsa buyurun yıkın devletimiz var olsun' dediler. Bu bizi çok mutlu etti. İnşallah güzel bir Elazığ olacak, güzel bir Türkiye olacak. Buradan hareketle inşallah ülkemizin bütün dönüştürülmesi gereken alanlarının belediye başkanlarımızla, vatandaşımızla birlikte yapacağız...