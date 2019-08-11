Bakan Murat Kurum askerlerle bayram kahvaltısı yaptı
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da İl Jandarma Komutanlığı'nda askerlerle bayram kahvaltısı yaptı. Kurum, İslam coğrafyasında savaşların olduğunu hatırlatarak, ''Bayramlar, o gönüllerin birleştiği, barışın dostluğun arttığı günler olur'' dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bayram namazını memleketi Konya'da Araplar Büyüksinan Cami’de kıldı. Namaz çıkışı, hemşehrileriyle bayramlaşan Bakan Kurum, yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik mesajı verdi.
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Bakan Kurum, daha sonra İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret edip, askerlerle bayramlaştı.
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Jandarmanın kurbanının kesilmesine katılan Bakan Kurum, bahçedeki 60 metre yükseklikteki direğe asılan 600 metrekarelik Türk bayrağının açılışını gerçekleştirdi.
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Ardından da erlerle birlikte bayram kahvaltısı yapıp, sohbet etti.
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