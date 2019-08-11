Bakan Murat Kurum askerlerle bayram kahvaltısı yaptı



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bayram namazını memleketi Konya'da Araplar Büyüksinan Cami’de kıldı. Namaz çıkışı, hemşehrileriyle bayramlaşan Bakan Kurum, yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik mesajı verdi.