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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu dönüş yapan ve geri çeviren ülkeleri açıkladı

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu dönüş yapan ve geri çeviren ülkeleri açıkladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yangın için yaptığı açıklamada bugün ve yarın için kritik uyarısında bulundu. Çavuşoğlu Avrupa Birliği'ne yapılan yardım talebine olumlu ve ret yanıtı veren ülkeleri açıkladı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat Ulualan Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, 'Bugün ve yarın kritik günler rüzgar ve yangının durdurulması bakımından. Taşağıl ya da Kızıldağ bölgesinde rüzgarın da etkisiyle yangın hızlandı. Gündoğmuş merkezde ciddi bir tehdit yok ama kuzeybatı tarafından yangın var.' dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

AB, duyuruyu tüm ülkelere iletti. 4 ülkeden, Hırvartistan, Romanya, Fransa ve İspanya'dan dönüş oldu. Fransa, İspanya'da yangın olabileceğini belirterek, uçak gönderemeyeceğini söyledi. Tekliflerini geri çekmiş oldular.

Yangının bölgesinde ne tarafa doğru gidiyor ona bakıyoruz. Taşağıl ya da Kızıldağ bölgesinde rüzgarın da etkisiyle yangın hızlandı. Gündoğmuş merkezde ciddi bir tehdit yok ama kuzeybatı tarafından yangın var. Alanya-Antalya bölgesine inebilecek yangın var, arkadaşlarımız müdahale ediyorlar.

Bugün Tarım bakanımız Isparta'ya gitti, O yangınların da durdurulması için çalışıyoruz. Antalya için Serik için tehdit olabilecek bir yangın. Bugün ve yarın kritik günler rüzgar ve yangının durdurulması bakımından.

Antalya'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız da var.

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