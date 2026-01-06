Bakan Mehmet Şimşek imzaladı! Memur ve memur emeklisi maaş zammı kesinleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali ve Sosyal Haklar konulu genelgeyi imzaladı ve yürürlüğe girdi.Genelgeyle birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 18,60 oranındaki zam kesinleşmiş oldu.

Milyonlarca memur, memur emeklisi, özel sektör çalışanı, bedelli askerlik yapacak olanları, sözleşmeli personeli ilgilendiren genelge bugün itibarıyla yayımlandı.

Seyyanen zam beklentisi

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre memur ve memur emeklisinin seyyanen zam beklentisi de böylece sona ermiş oldu.

Kıdem tazminatı tavanı belirlendi

Kıdem tazminatı tavanı 64 bin 948 lira 77 kuruş oldu.

Katsayılar belirlendi

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (1,387871), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (22,722793), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,440141) olarak belirlendi.

Sözleşmeli personel de yüzde 18,60 zam aldı

Genelge kapsamında, mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının taban ve tavan ücretleri yüzde 18,60 oranında artırıldı.

Memur ve memur emeklisinin 14 günlük farkları ödenecek

Aylık ve ücretlerin hesaplanması yüzde 18,60 oranında artışla gerçekleştirilecek olup, 1/1/2026-14/1/2026 tarihleri arasındaki fark tutarları ise hesaplanmalarını müteakiben ödenecek.