Bakan Mehmet Nuri Ersoy 'Five Eyes' filminin setine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ünlü aktör Jason Statham'ın rol aldığı 'Five Eyes'in çekimlerini Antalya'da ziyaret etti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yoğun çabaları sonucu Antalya'ya getirilen, ünlü yönetmen Guy Ritchie ile Jason Statham'ın bir araya geldiği aksiyon filmi 'Five Eyes'in çekimleri sürüyor. Çekimler, dev bir film platosuna dönüşen Expo alanı ve tarihi Kaleiçi'nde devam ediyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, film setine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Expo alanında kurulan film platosuna gelen Bakan Ersoy, çekim arasında karavanda dinlenen oyuncu Jason Statham, Cary Elwes ve rapçi Bugzy Malone ile görüştü.
Jason Statham ve diğer oyuncularla İngilizce sohbet eden Bakan Ersoy'a filmin İngiliz yönetmeni Guy Ritchie de eşlik etti.
Bakan Mehmet Nuri Ersoy, daha sonra film alanına geçerek, kamera arkasından bir sahnenin çekimlerini izledi.