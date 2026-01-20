BIST 12.772
DOLAR 43,29
EURO 50,76
ALTIN 6.593,97
HABER /  GÜNCEL

Bakan Kurum’dan Özel’e deprem yanıtı: Milletimizin aklını karıştırmaktan vazgeçin

Bakan Kurum’dan Özel’e deprem yanıtı: Milletimizin aklını karıştırmaktan vazgeçin

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in deprem bölgesine yönelik eleştirilerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Asrın İnşası kapsamında 11 ilde 455 bin konutun inşa edilerek depremzedelere teslim edildiğini belirten Kurum, Özel’in yapılanları görmezden geldiğini savundu.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, grup toplantısında deprem bölgesine yönelik eleştirilerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sosyal medya hesapları üzerinden yanıt verdi. Asrın İnşası ile devletin 11 şehirde 455 bin konutu inşa ederek depremzedelere teslim ettiğini hatırlatan Bakan Murat Kurum, “Sayın Özgür Özel; kendi milletvekillerine, belediye başkanlarına sorsa gerçekleri öğrenecek ama “anlamamaya”, yapılanları "görememeye" devam ediyor. 455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık, aylarca uğramadınız, tek bir tuğla bile koymadınız. Bari gölge etmeyin.” ifadelerini kullandı.

“MİLLETİMİZİN AKLINI KARIŞTIRMAKTAN ARTIK VAZGEÇİN.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e deprem bölgesiyle ilgili “Milletimizin aklını karıştırmaktan artık vazgeçin.” diyen Kurum, “Milletimiz bizi Van'dan, İzmir'den, Elazığ'dan, Bozkurt’tan, Antalya'dan bilir. Her afetten sonra devlet olarak yaptıklarımızı, omuzladığımız yükü, gösterdiğimiz kolaylıkları bilir. Biz vatandaşımızı hiç yalnız bırakmadık. Kısa sürede ayağa kaldırdığımız 11 ilimizde de bu böyle olacak.” mesajlarına yer verdi.

İşte Murat Kurum'un o paylaşımı:

ÖNCEKİ HABERLER
Netanyahu, Türkiye'nin Gazze Yönetim Kurulu'nda yer almasından duyduğu üzüntüyü Rubio'ya iletti iddiası
Netanyahu, Türkiye'nin Gazze Yönetim Kurulu'nda yer almasından duyduğu üzüntüyü Rubio'ya iletti iddiası
Bayrağımıza alçak saldırı! AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki
Bayrağımıza alçak saldırı! AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki
ABD'li bakandan yeni FED Başkanı için çarpıcı açıklama
ABD'li bakandan yeni FED Başkanı için çarpıcı açıklama
Tüfekle vurulmuş! Aksaray'da 11 yaşındaki çocuk kanlar içinde bulundu: 2 gözaltı
Tüfekle vurulmuş! Aksaray'da 11 yaşındaki çocuk kanlar içinde bulundu: 2 gözaltı
İsrail, AB'yi İran Devrim Muhafızlarını "terör örgütü" olarak tanımaya çağırdı
İsrail, AB'yi İran Devrim Muhafızlarını "terör örgütü" olarak tanımaya çağırdı
DEM Partili Tuncer Bakırhan, Bahçeli'yi hedef aldı! "Sen kuru temizlemeci misin?"
DEM Partili Tuncer Bakırhan, Bahçeli'yi hedef aldı! "Sen kuru temizlemeci misin?"
Kazakistan Anayasası yeniden yazılabilir
Kazakistan Anayasası yeniden yazılabilir
Temsa'dan İrlanda, Portekiz ve İtalya'ya 65 yeni araç teslimatı
Temsa'dan İrlanda, Portekiz ve İtalya'ya 65 yeni araç teslimatı
A Milli Futbol Takımı'nın dünya sıralamasındaki yeri açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın dünya sıralamasındaki yeri açıklandı
Türk Deniz Kuvvetleri, NATO görevleri kapsamında çok sayıda tatbikata katılacak
Türk Deniz Kuvvetleri, NATO görevleri kapsamında çok sayıda tatbikata katılacak
Gazze Barış Kurulu'na davet edilen Ermenistan kararını verdi
Gazze Barış Kurulu'na davet edilen Ermenistan kararını verdi
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye emekli aylığı çağrısı
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye emekli aylığı çağrısı