Bakan Kurum’dan Özel’e deprem yanıtı: Milletimizin aklını karıştırmaktan vazgeçin

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in deprem bölgesine yönelik eleştirilerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Asrın İnşası kapsamında 11 ilde 455 bin konutun inşa edilerek depremzedelere teslim edildiğini belirten Kurum, Özel’in yapılanları görmezden geldiğini savundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, grup toplantısında deprem bölgesine yönelik eleştirilerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sosyal medya hesapları üzerinden yanıt verdi. Asrın İnşası ile devletin 11 şehirde 455 bin konutu inşa ederek depremzedelere teslim ettiğini hatırlatan Bakan Murat Kurum, “Sayın Özgür Özel; kendi milletvekillerine, belediye başkanlarına sorsa gerçekleri öğrenecek ama “anlamamaya”, yapılanları "görememeye" devam ediyor. 455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık, aylarca uğramadınız, tek bir tuğla bile koymadınız. Bari gölge etmeyin.” ifadelerini kullandı.

“MİLLETİMİZİN AKLINI KARIŞTIRMAKTAN ARTIK VAZGEÇİN.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e deprem bölgesiyle ilgili “Milletimizin aklını karıştırmaktan artık vazgeçin.” diyen Kurum, “Milletimiz bizi Van'dan, İzmir'den, Elazığ'dan, Bozkurt’tan, Antalya'dan bilir. Her afetten sonra devlet olarak yaptıklarımızı, omuzladığımız yükü, gösterdiğimiz kolaylıkları bilir. Biz vatandaşımızı hiç yalnız bırakmadık. Kısa sürede ayağa kaldırdığımız 11 ilimizde de bu böyle olacak.” mesajlarına yer verdi.

İşte Murat Kurum'un o paylaşımı: