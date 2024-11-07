Bakan Kurum: Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, dar gelirli vatandaşlara yönelik "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ilk ihaleyi gerçekleştirdi. Bakan Murat Kurum, deprem bölgelerinde verilen sözlerin yerine getirildiğini ve projenin 81 ili kapsayarak çevre dostu konutlar sunacağını belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamındaki sosyal konutların ihaleleri bugün başladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Bakan Kurum: Yeni takvimin ilk ihalesini bugün gerçekleştirdik
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu. Bugün Kütahya’nın Altıntaş İlçesi’ndeki konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025’te tamamlanacak.
Projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: