Bakan Kurum paylaştı! Ferhuş Mahallesi'nin Fatma teyzesi yeni yuvasında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde yakınlarını kaybeden ve inşası tamamlanan afet konutuna yerleşen 4 çocuk annesi Fatma Yönder’in görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Yönder’in “Ben bundan sonra ne yaşarsam o sevinçle mutlulukla yaşayacağım” sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, “Karanlıkları aydınlatmaya, umudu yeniden yeşertmeye bazen bir anahtar yetiyor. Fatma teyzemizin yeni yuvasında mutluluğu daim olsun” dedi.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Karacasu Ferhuş Mahallesi’nde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ) 330 bin metrekare alanda inşa edilen 2 bin 93 konutun yapımı tamamlandı. Yeni evlerine taşınan vatandaşlardan biri de Kahramanmaraşlı 4 çocuk annesi 66 yaşındaki Fatma Yönder oldu. Asrın felaketinde Ebrar Sitesi’nde kardeşi ile eniştesini kaybeden Yönder, şimdi TOKİ’nin inşa ettiği yuvasında yeniden hayata tutundu.

BAKAN KURUM: FATMA TEYZEMİZİN YENİ YUVASINDA MUTLULUĞU DAİM OLSUN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fatma Yönder’in “Ben bundan sonra ne yaşarsam o sevinçle mutlulukla yaşayacağım” sözlerini alıntılayarak yeni yuvasından görüntüler paylaştı. Bakan Kurum mesajında, “Karanlıkları aydınlatmaya, umudu yeniden yeşertmeye bazen bir anahtar yetiyor. Fatma teyzemizin yeni yuvasında mutluluğu daim olsun” ifadelerine yer verdi.

“BANA BÜYÜK SÜRPRİZ OLDU”

Görüntülerde yaşadığı süreci anlatan Fatma Yönder, “Benim hiçbir şeyim yoktu. Hepsi gitti depremde. Erkek kardeşlerim var, onlar yardımcı oluyorlar bana. Devletimiz güvenimizi boşa çıkarmadı, bizi darda koymadı. Açıkta kalmadık. Gittik, kayıt olduk. Sonra telefona mesaj geldi. ‘Hadi gidin eviniz çıktı’ dediler. Bana büyük bir sürpriz oldu. Ağlayacağım, ağlayamadım. Sevineceğim, sevinemedim. Çok mutlu oldum. Kardeşlerim de çok mutlu oldu. Bana sarılarak, ‘Ablacığım çok çektin. Burası sana layık, çok güzel. Hep mutlu ol’ dediler” diye konuştu.

“BUNDAN SONRA NE YAŞARSAM BU SEVİNÇLE YAŞAYACAĞIM”

Yeni evle birlikte huzurlu bir hayata kavuştuğunu ifade eden Yönder, “Benim dizlerim çok ağrıyor. O yüzden asansör burada bana kolaylık sağlıyor. Tek başıma inip, çıkabiliyorum. Ayrıca pencerelerim açık kalsa bile rahat yatıyorum, rahat kalkıyorum. Ben bundan sonra ne yaşarsam bu sevinçle, mutlulukla yaşayacağım. Ölürsem de bu sevinç ve mutlulukla gideceğim. Sıkıntıyı arkamda bırakıp gideceğim” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin ardındanKahramanmaraş’ta 52 bin 575 konut, 15 bin 615 köy evi ve 5 bin 766 iş yeri olmak üzere toplam 73 bin 956 bağımsız birimi inşa etti.