Bakan Kurum müjdeyi verdi! Afet konutlarında ödeme takvimi belli oldu
Asrın felaketinden etkilenen illerde afet konutlarında ödemeler 2 yıl sonra başlayacak. Faizsiz, 18 yıl boyunca sabit fiyatla olacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda inşa edilen konutların ödeme planı belli oldu.
Arsa ve alt yapı maliyetleri de dahil konut tutarının yüzde 65’ini devlet karşılayacak, daha önceki tüm afet konutlarında olduğu gibi bu afette de konutlar yine sabit taksitle faizsiz, 2 yıl sonra başlayan ve 18 yıla yayılan taksitlerle, vatandaşları zorlamayacak tutarlarda olacak.
BAKAN KURUM PAYLAŞTI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Asrın felaketinden etkilenen illerimizde afet konutlarında ödemeler 2 yıl sonra başlayacak. Faizsiz, 18 yıl boyunca sabit fiyatla olacak” ifadelerini kullandı.
AFET KONUTLARININ AYLIK SABİT TAKSİDİ: 8 BİN 750 TL OLACAK
Afet konutların ödeme takvimi anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak. Faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 18 yıl taksit imkanı sunulacak.
-Bir afet konutunun taksitli fiyatı: 1 milyon 890 bin TL
-Aylık sabit taksit: 8 bin 750 TL (3+1 konut )
PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 74 İNDİRİM KOLAYLIĞI
- Bir afet konutunun peşin satış tutarı: 484 bin TL
-Peşin ödemede evin satış fiyatının 4’te biri tutarına denk gelen indirim kolaylığı sağlanacak.
PEŞİN ÖDEME İÇİN DEVLET BANKALARINDAN KREDİ İMKANI SUNULACAK
-Satın alırken kredi kullanmak isteyen depremzede vatandaşlara kamu bankalarından kredi kullanabilecek.
KÖY EVLERİNİN AYLIK SABİT TAKSİDİ: 8 BİN 100 TL OLACAK
Köy evlerinin de ödeme takvimi anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak. Faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 18 yıl taksit imkanı sunulacak.
-Bir köy evinin taksitli fiyat: 1 milyon 750 bin TL
-Aylık sabit taksit: 8 bin 100 TL
KÖY EVLERİNDE DE PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 74 İNDİRİM VE KREDİ KOLAYLIĞI
- Bir köy evinin peşin satış tutarı: 448 bin TL
-Peşin ödemede evin satış fiyatının 4’e biri tutarına denk gelen kolaylık sağlanacak.
-Satın alırken kredi kullanmak isteyene kamu bankaları kredi imkanı sunacak.
DAHA ÖNCEKİ TÜM AFETLERDE DE VATANDAŞLARA AYNI İMKANLARLA FAİZSİZ ÖDEME KOLAYLIĞI SUNULDU
Bugüne kadar meydana gelen deprem, yangın, sel gibi tüm afetlerde vatandaşlara bütçesini zorlamayacak, faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz 18 yıla varan vade imkanı sunuldu.