Bakan Kurum müjdeyi verdi! Afet konutlarında ödeme takvimi belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda inşa edilen konutların ödeme planı belli oldu.

Arsa ve alt yapı maliyetleri de dahil konut tutarının yüzde 65’ini devlet karşılayacak, daha önceki tüm afet konutlarında olduğu gibi bu afette de konutlar yine sabit taksitle faizsiz, 2 yıl sonra başlayan ve 18 yıla yayılan taksitlerle, vatandaşları zorlamayacak tutarlarda olacak.