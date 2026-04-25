Bakan Kurum: İstanbul'da şu ana kadar yapılan en büyük konut hamlesini başlatıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edeceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konut için kura çekimleri bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle başladı. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ndeki törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldı.

“BURADAKİ UMUT DOLU BEKLEYİŞ BİZLERE EN BÜYÜK ŞEREF MADALYASIDIR”

Bakan Kurum, konuşmasında tören alanında büyük bir heyecanın yaşandığına vurgu yaparak, “Bugün bu alandaki heyecan, milletimizin devletine, Türkiye’nin liderine duyduğu inancın, güvenin aynasıdır. Buradaki umut dolu bekleyiş; ‘hizmet eden izzet bulur’ diyerek çalışan bizlere en büyük şeref madalyasıdır. Artık Hatay’da, yeni evinde ilk iftarını yapan annemizin sofrasından da, Tozkoparan’da kentsel dönüşümde yuvasına kavuşan dedemizin bayram sabahından da aynı ses yükseliyor. Milletimiz her yerde ‘Allah yuvamızı yapan bu güçlü devlete zeval vermesin, Allah liderimizden razı olsun’ diyor. Hamdolsun, bizler zat-ı alinizin liderliğinde bu hakikati, Asrın Felaketi’nde bir kez daha ispatladık” dedi.

“AZMİMİZ, 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNE DÖNÜŞTÜ”

Asrın Felaketi’nin ardından ümitsizliğe kapılmadan gece gündüz çalışarak 2 yılda 455 bin konutu inşa ettiklerini kaydeden Bakan Kurum, “Asla yılmadık, bir an olsunümitsizliğe düşmedik; yapamazsınız diyenlere çalışarak, alın teri dökerek cevap verdik. ‘Bitiremezsiniz’ diyenlere dimdik ayakta duran eserlerimizle yanıt verdik. Cenab-ı Allah bizleri milletimize mahcup etmedi. Öyle bir destan yazdı ki bu devlet; bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı 2 yılda imar etti. Azmimiz, 11 ilimizde 455 bin yuvaya; tecrübemiz, 81 vilayetimizin geleceği için 500 bin sosyal konut projesine dönüştü” dedi.

“TÜRKİYE, YIKAN DEĞİL YAPAN, İMHA EDEN DEĞİL İNŞA EDEN EŞSİZ BİR ÜLKEDİR”

Yüzyılın Konut Projesi’ni çok önemsediklerinin altını çizen Bakan Kurum, “Yüzyılın Konut Projesi diyoruz; çünkü gelişmiş ülkelerin sokaklarından evsizler taşarken; dünya devletleri sosyal devlet anlayışında havlu atarken, 500 bin sosyal konut, sadece 2 milyon insanımızın başına çatı değil, bu çağın, karanlığın vicdanına büyük bir meydan okumadır. Ne mutlu bize ki, Türkiye bugün, dünyanın en hızlı ve en kaliteli konutlarını üreten ülkeler arasında bir numaradır. Dört bir yanı ateş çemberine dönmüşken yıkan değil yapan, imha eden değil inşa eden eşsiz bir ülkedir. En zor koşullarda bile pes etmeyen, geleceğini inşa eden iradedir. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, birdir, beraberdir; ay yıldızın gölgesinde, barış, huzur ve güven içindedir” diye konuştu.

“İSTANBUL’A DEPREM KORKUSU DEĞİL, GÜVENLİ KONUTLAR YAKIŞIR”

Bakan Kurum, İstanbul için kentsel dönüşümün önemine dikkat çekerek, şunları söyledi: İstanbul’a deprem korkusu değil, güvenli konutlar yakışır inancıyla; meydanlarda ne söylediysek, gerçeğe dönüştürüyoruz. Nasıl ki 500 bin sosyal konutun 100 binini İstanbul’a ayırdıysak, Türkiye’de yaptığımız her iki kentsel dönüşümden birini de İstanbul’da inşa ediyoruz. Çünkü İstanbul için kentsel dönüşümü, şehircilik meselesinin ötesinde can güvenliği, Türkiye’nin beka meselesi olarak görüyoruz. Bu anlayışla devletimizin tüm imkan ve kapasitesini İstanbul’a seferber ediyor; İstanbul’da şu ana kadar yapılan en büyük konut hamlesini başlatıyoruz. Bundan sonra da Allah’ın izni, sizin iradeniz, milletimizin güveniyle biz çalışacağız, devletimiz çalışacak, dar gelirlimiz nefes alacak, milletimiz kazanacak. Ben şimdiden başta İstanbul’daki 100 bin kardeşim olmak üzere tüm Türkiye’de hak sahibi olan, 500 bin vatandaşımızın evleri hayırlı olsun diyorum.

TOKİ BAŞKANI SUNGUR: KISA SÜREDE KONUTLARIN İNŞA SÜREÇLERİ BAŞLAYACAK

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ise törende yaptığı konuşmada, bugüne kadar TOKİ eliyle ülke genelinde 1 milyon 762 bin sosyal konutun inşa edildiğini belirtti. Sungur, İstanbul’da bugüne kadar güncel yatırım değeri 645 milyar lira olan 93 bin 800’ü tamamlanmış 154 bin konutun kazandırıldığını anlattı. Sungur, “Bir devlet politikası haline gelen sosyal konut seferberliği, evi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayana kadar kararlılıkla sürdürülmektedir. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında konutlarımızın yatay mimari ve şehirlerimizin tarihi dokusuna uygun olarak kısa sürede ihale ve inşa süreçleri başlayacak, planlanan takvim çerçevesinde tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim edilecektir. Böylece kamuoyuna açıklandığı üzere; uygun maliyet, düşük peşinat ve uzun vade ödeme imkanlarıyla ailelerimiz ev sahibi olacaktır” dedi.