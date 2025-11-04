Bakan Kurum, Hatay'da "Asrın İnşası"ndaki çalışmaları gazetecilere anlattı

Hatay'da yerli ve yabancı basın temsilcileriyle buluşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman başta olmak üzere 11 ilde yürütülen inşa seferberliğini anlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da yerli ve yabancı basın temsilcileriyle bir araya geldi. Depremden etkilenen 11 ilde yürütülen çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi veren Bakan Kurum, deprem bölgesinin eski ve yeni halinin görsellerini paylaştı. Bakan Kurum, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yürütülen inşa seferberliğine dikkat çekerek, Türkiye’nin en büyük şantiyelerinin bu bölgede kurulduğunu anlattı. Bakan Kurum, Malatya İkizce’de 28 bin konutun inşa edildiği TOKİ şantiyesinin Türkiye’nin en büyük şantiyesi olduğuna, burada örnek bir uydu kentin inşa edildiğine vurgu yaptı. 2. büyük şantiyenin ise Adıyaman İndere’de kurulduğunu belirten Bakan Kurum, “Biz aslında burada bitti denilen yerden yeniden başladık. Dağları deldik, burada kaya zemini yepyeni bir şehir kurmak suretiyle inşa etmeye çalıştık. Bu alan 5 milyon metrekare, 700 futbol sahası büyüklüğünde. Bu devasa alanda da 16 bin yeni yuvamız yükseliyor ve yaklaşık 100 bin insanımıza güvenli bir yaşam alanı kazandırıyoruz” dedi.

BAKAN KURUM, AĞIR YIKIMA UĞRAYAN 4 İLDEKİ ÇALIŞMALARI ANLATTI

Bakan Kurum, ağır yıkıma uğrayan bu 4 ilin merkezlerinin de tarihi dokusu ve yapılarıyla yeniden ihya edildiğine dikkat çekti. Hatay’da Atatürk Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Kurtuluş Caddesi’ndeki çalışmaları anlatan Bakan Kurum, İskenderun’da ise depremde 80 santimetre çöken sahilin yeniden düzenleme projesini örnek gösterdi. Bakan Kurum, Adıyaman’da Tarihi Meydan Projesi ve Ulu Camii, Malatya’da Bakırcılar Çarşısı ve Şire Pazarı, Kahramanmaraş’ta Tarihi Kapalı Çarşı ve Ebrar Sitesi gibi simge yerlerde yürütülen çalışmaların görüntülerini izletti.

“HATAY ASRIN İNŞASINDAKİ KARARLILIĞIN SEMBOLÜDÜR”

Bakan Kurum basın mensuplarına, toplantıya ev sahipliği yapan Hatay’ın önemini şöyle anlattı: Bugün bir araya geldiğimiz Hatay hem asrın felaketindeki yıkımın hem de asrın inşasındaki kararlılığın sembolüdür. Yani bu depremi ve sonrasındaki diriliş hikayesini anlatmak için hep birlikte en doğru yerdeyiz. Biz bu önemli buluşmamız vesilesiyle asrın felaketinden, asrın inşasına kadar tüm çabamızı bir kez daha kayıt altına almak bu konudaki tecrübemizi, birikimimizi sizlerin aracılığıyla en doğru şekilde dünyaya ulaştırmak istiyoruz. Türkiye olarak ortaya koyduğumuz başarının afetlerle mücadele eden tüm ülkelere örnek olmasını, ilham vermesini diliyorum.

“DEPREMDE 150 MİLYAR DOLARA ULAŞAN MADDİ KAYIP YAŞADIK”

Bakan Kurum, konuşmasında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin büyüklüğüne ve neden olduğu ağır kayıplara dikkat çekti: Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler hem çok şiddetliydi hem de çok geniş bir coğrafyayı etkiledi. Haklı olarak, insanlık tarihine asrın felaketi olarak kayıtlara geçti. Düşünün sadece bir gecede 14 milyon insanımızın hayatı değişti. 108 bin kilometre karelik bir alanda 7’si büyükşehir olmak üzere 11 ilimizde hayat resmen durdu. Burada dikkatinizi çekmek isterim ki 100’den fazla ülkenin yüz ölçümünden daha büyük bir alandan bahsediyoruz. Bu devasa alında 50 binden fazla canımızı yitirdik, toprağa verdik. Ekonomik büyüklüğü ülkemize doğrudan 104 milyar doları bulan ve dolaylı olarak da 150 milyar dolara ulaşan bir maddi kayıp yaşadık. Sadece evlerimiz yıkılmadı. Şehrin alt yapısından, üst yapısına havalimanımızdan enerji hatlarımıza, köprülerimizde, su ve kanalizasyon altyapısına kadar çok sayıda tesisimiz bilhassa Hatay'da, Kahramanmaraş'ta ve Gaziantep'te büyük bir yıkıma uğradı. Bu yıkımla birlikte burada yaşayan yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımız başka şehirlere göç etmek zorunda kaldı. O günden bu yana deprem bölgesi Türkiye'nin en önemli ve en öncelikli meselesi oldu.

“DEPREM BÖLGESİNİN DİRİLİŞİ, TÜRKİYE’NİN İSTİKBAL MESELESİDİR”

“Deprem bölgesinin dirilişi, Türkiye’nin istikbal meselesidir” diyen Bakan Kurum, bölgede yürütülen inşa faaliyetlerini anlattı: Dünyaya örnek olacak muazzam bir koordinasyonla çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu yeniden yapım sürecine asrın inşası diyoruz. Bugün devletimizin tüm kurumları, seferberlik ruhuyla yerel yönetimlerimizle belediye başkanlarımızla, valilerimizle, milletvekillerimizle özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir bütün halinde çalışıyor. Hükümet olarak bugüne kadar tam 75 milyar doları 11 ilimize, ilçelerimize, köylerimize harcadık. 11 ilimizde 174 ayrı alanda, 3.481 şantiyede 200 bin işçi, emekçi kardeşimiz bu mücadeleyi veriyor. Şu toplantı sürecinde 23 konutu bitirip teslim ediyoruz. Günde 550, saatte 23 konut bu bakış açısıyla yapılıp tamamlanıyor. Asrın inşaat seferberliğinde sona yaklaşmış son düzlüğe girmiş durumdayız.

“15 KASIM'DA 350 BİNİNCİ KONUTUMUZU TESLİM EDECEĞİZ”

Bakan Kurum, deprem bölgesinde hak sahipleri için inşa edilen konutların yüzde 70’inin tamamladığına vurgu yaptı: Bu da şu demek, her 3 depremzede kardeşimden 2’si evine kavuşmuş. İnşallah 15 Kasım'da 350 bininci konutumuzu teslim edeceğiz ve yıl bitmeden 453 bin hak sahibi vatandaşlarımıza konutlarının tamamını teslim etmiş olacağız. Türkiye olarak burada saatte 23 günde 550 konut üretiyoruz. Hızlıyız ama hiçbir şekilde kaliteden de ödün vermiyoruz. İklim değişikliğine uyumlu, ısı yalıtımlı, kendi enerjisini üreten bir bakış açısıyla konutlar inşa ediyoruz. Sadece inşaat hızıyla değil burada hız ve kalite arasındaki dengeyi de sağlamaya gayret gösteriyoruz. Biz bu hızlı, kaliteli ve yüksek sayıda konut üretimi deneyimimizi tüm dünya ile paylaşmaya hazırız.

“BU BAŞARI ÖYKÜSÜNÜ YÜZYILIN KONUT PROJESİYLE DAHA YUKARI TAŞIYACAĞIZ”

Bakan Kurum, 81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi ile ilgili de şunları söyledi: Bir taraftan deprem bölgesini ayağa kaldırırken bir taraftan da depreme hazırlıklı hale getirmek, vatandaşlarımızın ev sahibi olması için çok önemli sosyal konut projeleri yürütüyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 1 milyon 750 bin konutu 2002 yılından bugüne yaptık, vatandaşımıza teslim ettik. Bunlar evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi için yapmış olduğumuz konutlarımız. TOKİ Başkanlığımız eliyle bu süreci yürütüyoruz. Bu deprem bölgesinde kazandığımız birikimi, tecrübeyi 81 ilimize yayıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Türkiye Yüzyılı'nın en büyük konut projesini başlattık. Bu projeyle birlikte 500 bin yeni sosyal konutumuzu 81 ilimize, ilçelerimize yapıyoruz. Bu projeyle gerileyen sosyal devlet anlayışına Türkiye olarak yeni bir soluk getiriyoruz. İnanıyorum ki asrın inşasında yazmış olduğumuz bu başarı öyküsünü Yüzyılın Konut Projesi’yle daha da yukarıya taşıyacağız.

Bakan Kurum toplantının ardından basın mensuplarıyla Antakya merkezde incelemelerde bulundu.