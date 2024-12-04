Bakan Kurum: Dünyanın ateşinin çıkmasına engel olmaya çalışıyoruz

“MODERN DÜNYADA İNSANIN EN BÜYÜK ESERİ MAALESEF PLASTİK”

Dünyada bugün küresel ısınmayı 1.5 derecede tutmak için çaba sarf edildiğinin altını çizen Bakan Kurum, bu doğrultuda sürdürülebilirlik kavramının 1992’de Rio Dünya Zirvesi’nde konuşulduğunu söyledi. Ardından BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin hazırlandığını anlatan Bakan Kurum şunları söyledi: Artık tüm dünya sürdürülebilirliği, ekonomik ve sosyal kalkınmanın ayrılmaz bir parçası olarak görmeye başladı. Yine ‘Dünya bir kriz yaşıyor. Mikroplastikler buzulların içine kadar girdi. Ormanlar yok oluyor. Su kaynakları tükeniyor. Bu enkazı birlikte kaldıralım’ denildi. Bu anlayışla Paris İklim Anlaşması imzalandı, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri belirlendi. Sürdürülebilir kalkınma bu mücadelenin anahtar kavramı oldu.

İnsan yaradılışı itibariyle dünyaya bir iz, bir eser bırakmak ister. Örneğin Mısırlılar dünyaya miras olarak piramitleri bıraktı. Komagene Krallığı Adıyaman’a Nemrut’u bıraktı. Ecdadımız kaleler, su yolları, kemerler, muhteşem camiler, medreseler, külliyeler, hanlar, hamamlar, kütüphaneler bıraktı. Ancak modern dünyada insanın maalesef dünyaya bıraktığı en büyük eseri şüphesiz plastiktir. Öyle ki Pasifik Okyanusu’nda 80 milyon tonluk bir mikroplastik adası, atık adası oluştu. Bizler gelecek nesillerimize, sizlere plastikle kaplı bir dünyayı bırakmak istemiyoruz.