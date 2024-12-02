Bakan Kurum COP16 bakanlar toplantısında konuştu: Eylem planlarımızı revize ettik
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suudi Arabistan’daki COP16 toplantısında çölleşme ve kuraklığın küresel tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin kuraklık yönetiminde proaktif adımlar attığını belirtti. Kurum, çölleşmeyle mücadele için yerel ve ulusal strateji planlarını güncellediklerini ve uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin, arazi restorasyonu ve kapasite geliştirme çalışmalarında küresel katkılar sunduğunu ifade etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen COP16'daki Bakanlar Diyaloğu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, çölleşme ve kuraklığın gezegeni her geçen gün daha derinden etkilediğini, bütün canlıların yaşamını tehdit ettiğini belirtti.
Bu durumun küresel düzeyde iş birliklerini, etkili ve kararlı bir mücadelenin yaygınlaştırılmasını daha da anlamlı hale getirdiğini vurgulayan Kurum, Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası'nın entegre kuraklık yönetimi konusunda ülkelere verdiği desteği takdirle karşıladıklarını söyledi.
Cenevre'de düzenlenen "Kuraklığa Dayanıklılık+10" başlıklı ulusal kuraklık politikalarıyla ilgili toplantıların sonuçlarını önemsediklerini dile getiren Kurum, bu çıktıların Riyad'daki müzakerelere ışık tutacağına inandıklarını ifade etti.
Türkiye'nin hem coğrafi konumu hem de iklim değişikliğinden dolayı kuraklıktan en fazla etkilenen ülkeler arasında yer aldığını bildiren Kurum, "Bu durum kuraklık direncinin sağlanmasında, risk yönetimini merkeze alan proaktif kuraklık yönetim anlayışını daha da önemli hale getirmektedir.