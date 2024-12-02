Bakan Kurum COP16 bakanlar toplantısında konuştu: Eylem planlarımızı revize ettik

Türkiye'nin hem coğrafi konumu hem de iklim değişikliğinden dolayı kuraklıktan en fazla etkilenen ülkeler arasında yer aldığını bildiren Kurum, "Bu durum kuraklık direncinin sağlanmasında, risk yönetimini merkeze alan proaktif kuraklık yönetim anlayışını daha da önemli hale getirmektedir.