Bakan Kurum 6 ayda 7. kez Kahramanmaraş’ta: 2024 yılı içinde 200 bin konut rakamını aştık
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’ta düzenlenen yenileme töreninde deprem bölgesinde başlatılan konut projelerinin hedeflerini aştıklarını açıkladı. Kurum, 2024 yılı sonunda 200 bin konut teslimi sözü verdiklerini, ancak bu sayıyı 201 bine çıkararak Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla teslimat yapacaklarını belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’ta depremde zarar gören Tarihi Kapalı Çarşı ve Toptancılar Sitesi’nin Yenileme Töreni’nde konuştu.
“Bir önceki buluşmamızda Maraş’ta tarihi bir ihya projesine başlayacağımızın sözünü vermiştik. İşte bugün tören meydanındayız ve sizlere verdiğimiz sözü tutuyoruz” diyen Bakan Kurum, Dulkadiroğlu ilçesindeki Tarihi Kapalı Çarşı, Tarihi Demirciler Çarşısı ve Onikişubat ilçesindeki Toptancılar Sitesi’nde yenileme çalışmalarının başladığını açıkladı.
“11 ŞEHRİMİZİN TAMAMINI YENİDEN AYAĞA KALDIRIYORUZ”
Deprem bölgesinde hayatı yeniden normale döndürmek için insanüstü bir gayretle çalıştıklarını ifade eden Bakan Kurum, “Ben şunu çok iyi biliyorum. Kalbimizde açılan yaralar hiçbir zaman kapanmayacak, sevdiklerimizin acısı yüreğimizde hep aynı tazelikte duracak.
Ama ben şunu da biliyorum: Biz, geride kalan kardeşlerimizi şehitlerimizin emaneti olarak görüyoruz ve bu emaneti korumak için, hayatı yeniden normale döndürmek için insanüstü bir gayretle çalışıyoruz. 11 şehrimizin tamamını hep birlikte yeniden ayağa kaldırıyoruz” diye konuştu.