Bakan Kurum 6 ayda 7. kez Kahramanmaraş’ta: 2024 yılı içinde 200 bin konut rakamını aştık

Ama ben şunu da biliyorum: Biz, geride kalan kardeşlerimizi şehitlerimizin emaneti olarak görüyoruz ve bu emaneti korumak için, hayatı yeniden normale döndürmek için insanüstü bir gayretle çalışıyoruz. 11 şehrimizin tamamını hep birlikte yeniden ayağa kaldırıyoruz” diye konuştu.