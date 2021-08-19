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Bakan Koca'dan test açıklaması: Zorunlu testler ücretsiz yapılacak

Bakan Koca'dan test açıklaması: Zorunlu testler ücretsiz yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "yüz yüze eğitim" kapsamında zorunlu olarak istenecek PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını bildirdi.

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Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız." demişti.,

Bakan Koca:  devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacak
Sağlık Bakanı Koca, "yüz yüze eğitim" kapsamında zorunlu olarak istenecek PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını bildirdi.

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