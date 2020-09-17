Bakan Koca son hafta en çok ve en az hasta olan şehirleri açıkladı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son durum ne? Yeni tedbirler gündemde mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası merak edilen soruları yanıtladı. Koca, "Aşıyı beklerken daha fazla dikkatli olalım. Muhtemelen alacağımız son viraj olan önümüzdeki süreçte hastalığa yakalanmayalım" ifadelerini kullandı. Bakan Koca ayrıca açıklaması sırasında önemli tablolar paylaşarak son hafta en çok ve en az hasta olan şehirleri açıkladı.
"Son hafta günlük ortalama yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısına göre; en yüksek artış yüzde 39,37 Kayseri, yüzde 38,84 Ankara, yüzde 36,99 Mersin."
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"Hasta sayısında azalış olan illerimiz; yüzde 27,1 Artvin, yüzde 26,37 Bartın."
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"Gelecek 1 hafta, 10 gün içerisinde Ankara'da stabilleşen vaka oranının düşebileceğini söyleyebiliriz."
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"İstanbul'un son hafta artış trendinin azaldığını ama önümüzdeki haftaların son derece önemli olduğunu söylemek istiyorum."
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