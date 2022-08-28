Bakan Koca duyurdu: Her zam döneminde maaşla birlikte artacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Herkese verilen taban ödemesi SUT fiyatlarından etkilenmeyecek ve her zam döneminde maaşla birlikte artacak." dedi.

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Sağlık sisteminde başta gelir adaletsizlikleri ve uygulamadan kaynaklı bazı sorunların önüne geçmek için "Beyaz Reform" olarak adlandırılan yeni düzenlemeleri peyderpey hayata geçiren Bakanlık, bu kapsamda ek ödeme sisteminin sil baştan yapılandırıldığı yeni yönetmeliği de 12 Ağustos'ta yayımladı.

Ek Ödeme Yönetmeliği'nin uygulanmasına ilişkin gündeme gelen sorular ve tartışmalara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla açıklık getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Herkese verilen taban ödemesi SUT fiyatlarından etkilenmeyecek ve her zam döneminde maaşla birlikte artacak." paylaşımı yaptı.

"Teşvik ödemelerı sut artışına bağımlı olmaktan çıkarıldı"

Koca daha sonra yaptığı açıklama "Teşvik ödemeleri SUT artışına bağımlı olmaktan çıkarıldı. Daha önce yaşanan problemler söz konusu bile olmayacak." dedi.