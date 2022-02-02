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Bakan Koca açıkladı: Molnupiravir ilacının kullanımı haftaya başlıyor

Bakan Koca açıkladı: Molnupiravir ilacının kullanımı haftaya başlıyor

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında alınan kararları açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 için geliştirilen Molnupiravir ilacının gelecek hafta kullanıma gireceğini duyurdu.

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Bakan Koca, Kovid-19 için geliştirilen Molnupiravir ilacının önümüzdeki haftadan itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar için kullanılmaya başlayacağını duyurdu. 

Bakan Koca paylaştığı basın açıklamasında, "Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta itibariyle başlayacaktır. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızda ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızda erkan dönemde Molnupiravir ilacının kullanımı temin edilecektir.'' dedi

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