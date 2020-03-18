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Bakan Koca açıkladı: Koronavirüsten bir kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle 61 yaşında erkek bir hastanın daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca ayrıca toplam hasta sayısının 191'e ulaştığını da ifade etti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle ikinci ölümün gerçekleştiğini açıkladı. Hayatını kaybeden hastanın 61 yaşında olduğunu belirten Bakan Koca, toplam vaka sayısının ise 191'e ulaştığını ifade etti.

Vaka sayısı bir günde iki kat arttı
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim" ifadelerini kullandı.

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