BIST 2.408
DOLAR 17,41
EURO 17,56
ALTIN 971,61
HABER /  GÜNCEL

Bakan Kirişci duyurdu: İlk kez Datça yangınında kullanılacak

Bakan Kirişci duyurdu: İlk kez Datça yangınında kullanılacak

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınında cansiperane müdahale devam ederken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerinin ilk kez kullanılarak test edileceğini açıkladı.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça’daki Yangın bölgesine gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Kirişci yaptığı açıklamada, “Teknolojimiz en üst seviyede. Kullandığımız yapay zeka, yazılımlarımız, donanımlarımız. Biz Marmaris’te daha beterini gördük, burada içimiz daha rahat. Burada son durumla ilgili bilgi alacağız. Bir de gece kullanılabilen helikopterleri de ilk defa burada denemiş olacağız. Bunların sağlıklı çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. İlk defa burada deneyeceğiz” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Bakan Yanık duyurdu: Datça'ya 500 bin liralık destek
Bakan Yanık duyurdu: Datça'ya 500 bin liralık destek
İngiltere'de seçim heyecanı: İlk tur sonuçları belli oldu
İngiltere'de seçim heyecanı: İlk tur sonuçları belli oldu
Yunanistan'da yangın söndürme helikopteri düştü
Yunanistan'da yangın söndürme helikopteri düştü
Bakanlıktan '1915 Çanakkale Köprüsü' açıklaması
Bakanlıktan '1915 Çanakkale Köprüsü' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz programı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz programı belli oldu
Katliamın detayları ortaya çıktı: Av tüfeği tutukluk yapınca...
Katliamın detayları ortaya çıktı: Av tüfeği tutukluk yapınca...
Çeşme'deki yangının sebebi belli oldu: 7 kişi gözaltına alındı
Çeşme'deki yangının sebebi belli oldu: 7 kişi gözaltına alındı
İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
Başakşehir transferi bitirdi! Mesut Özil'in yeni takımı belli oldu
Başakşehir transferi bitirdi! Mesut Özil'in yeni takımı belli oldu