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Bakan Kasapoğlu’ndan Galatasaray paylaşımlı koronavirüs mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Galatasaray’ın 2001-2002 sezonunda evinde oynadığı tüm maçları kazandığını hatırlatarak, "Evde kal" mesajı verdi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, "Evinde olduğunda hep kazandın, yine kazanacaksın" başlığıyla paylaştığı videoda, "Galatasaray, 2001-2002 sezonunda evinde oynadığı tüm maçları kazandı. Evinde olduğunda hep daha çok kazandın, yine kazanacaksın. Evinde kal Türkiye" mesajı verilerek koronavirüs salgınına karşı evde kalmanın önemi vurgulandı.

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