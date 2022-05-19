Bakan Karaismailoğlu'ndan Atatürk Havalimanı açıklaması

Atatürk Havalimanı'na yapılacak yeni millet bahçesi son günlerde asılsız iddialarla gündeme gelirken, muhalefetin de hedefi oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Atatürk Havalimanı'na yönelik yaptığı son açıklamada kuzey-güney pistinin Millet Bahçesi olarak İstanbullulara hizmet vereceğini sözlerine ekledi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda (ITF), Türkiye’nin son 20 yılda yaptığı devasa projeleri bütün ülkelerin dikkatle izlediğini ve yakından takip ettiğini söyledi.

Karaismailoğlu, ITF’ye katılmak üzere geldiği Almanya'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 2 yıl dünyanın kilitlendiğini anımsatarak, burada en çok etkilenen sektörlerin de ulaştırma ve lojistik olduğunu bildirdi.

Atatürk Havalimanı konusuna da değinen Bakan Karaismailoğlu, ülkenin ulaşım ihtiyacını karşılamakla görevli olduklarını anımsatarak, Atatürk Havalimanı'nın bu kapasiteyi karşılamaması nedeniyle Türkiye'nin iddialı bir sürece girdiğini bildirdi.

Hem dünyada transit merkezi olmak hem de havacılık sektöründe dünyanın öncülerin olmak için planlanarak İstanbul Havalimanı'nın yapıldığını anlatan Karaismailoğlu, gelecek 100 yılı planlayan ülke olarak 75 milyon metrekarelik alana, devletin kasasından bir kuruş çıkmadan 10 milyar avroluk yatırım yapıldığını, burada 200 bin kişilik istihdam sağlandığını ve 26 milyar avroluk gelirin kira olarak devlete kalacağını anlattı.

"Acil durumlar için açık kalacak"

Bakan Karaismailoğlu, Atatürk Havalimanı'nın doğu-batı pistinin acil durumlar için açık kalacağını, kuzey-güney pistinin ise Millet Bahçesi olarak İstanbullulara hizmet vereceğini sözlerine ekledi.