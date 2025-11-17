Bakan Kacır'dan iki ürünümüz için müjde! Dünya çapında tanıtmaya devam ediyoruz

Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, “Uluslararası Coğrafi İşaret Seferberliği ile Anadolu’muzun değerlerini dünya çapında tanıtmaya devam ediyoruz. İpsala Pirinci ve Bursa Kestane Şekeri ile, Avrupa Birliği’nde tescil edilen coğrafi işaretli ürünlerimizin sayısı 42 oldu. Edirne’nin verimli İpsala Ovası’nda yetişen pirincimiz ve Bursa’nın ustalık geleneğini yaşatan kestane şekerimiz, yerelden küresele uzanan bir markalaşma hikâyesinin simgeleri. 2025 yılında 13 yeni ürünümüz Avrupa Birliği’nde tescil edildi. Bu, ülkemizin bugüne kadarki en yüksek yıllık tescili oldu. Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonuyla zenginliklerimizi kayıt altına almaya, korumaya ve markalaştırmaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.