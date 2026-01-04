BIST 11.498
DOLAR 43,02
EURO 50,45
ALTIN 5.991,88
HABER /  EKONOMİ

Bakan Işıkhan'dan engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdamına ilişkin açıklama

Bakan Işıkhan'dan engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdamına ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdamını artırmak için 2025 yılının 3. döneminde 288 projeye destek olduklarını, 124 milyon liradan fazla hibe desteği tahsis ettiklerini bildirdi.

Abone ol

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada kendi işini kurmak, mesleki eğitim almak, işe uyum projeleri, destekli istihdam ve korumalı işyeri projeleri aracılığıyla çalışma hayatına adım atmak isteyen dezavantajlı grupların yanında olduklarını belirtti.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdamını artırmak için 2025 yılının 3. döneminde, 288 projeye destek olduk. Toplamda 124 milyon liradan fazla hibe desteği tahsis ettik. Çalışma hayatına, üretime katılmak isteyen vatandaşlarımıza destek İŞKUR'dan."

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail ordusu, Han Yunus kenti açıklarında Filistinli bir balıkçıyı öldürdü
İsrail ordusu, Han Yunus kenti açıklarında Filistinli bir balıkçıyı öldürdü
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
Çin'den ABD'ye 'Maduro' çağrısı
Çin'den ABD'ye 'Maduro' çağrısı
'Bu iki lider endişeli olmalı' Trump hedefindeki 2 ülkeyi böyle duyurdu
'Bu iki lider endişeli olmalı' Trump hedefindeki 2 ülkeyi böyle duyurdu
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın Trabzonspor ile karşılaşacak
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın Trabzonspor ile karşılaşacak
Isınmak için girdiği otomobilde çıkan yangında öldü
Isınmak için girdiği otomobilde çıkan yangında öldü
Konut satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekiyor
Konut satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekiyor
Beştepe'den ABD'ye Maduro tepkisi! 'Başka seçenek kalmadı'
Beştepe'den ABD'ye Maduro tepkisi! 'Başka seçenek kalmadı'
Maduro Nev York'ta! Uçaktan indiği anlar dikkat çekti, işte ilk sözleri
Maduro Nev York'ta! Uçaktan indiği anlar dikkat çekti, işte ilk sözleri
Deniz ulaşımına lodos engeli! 3 ilde feribot seferleri iptal
Deniz ulaşımına lodos engeli! 3 ilde feribot seferleri iptal
İşte Maduro'nun ABD'de tutulacağı yer! Hangi suçlardan yargılanacak?
İşte Maduro'nun ABD'de tutulacağı yer! Hangi suçlardan yargılanacak?
Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan hastaneye kaldırıldı
Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan hastaneye kaldırıldı