Bakan Işıkhan'dan bakır madeni işçileri ile sahur

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yerin 320 metre altındaki bakır madeninde işçilerle sahur yaptı.

Rize'nin Çayeli ilçesindeki bakır madeni ocağına gelen Işıkhan, burada şirket yetkililerinden işletme hakkında bilgi aldı.

Maden kıyafeti ve teçhizatlarını giyen Işıkhan, daha sonra araçla madene indi.

Yerin 320 metre altındaki yemekhanede maden işçileriyle sahur yapan Işıkhan, işçilerle bir süre sohbet etti.

Bakır cevherinin çıkarıldığı alana geçen Işıkhan, uzaktan kumandalı kepçeyle cevherin çıkarılmasını izledi.

Işıkhan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çayeli Bakır İşletmelerini ziyaret ederek işçilerin sahuruna misafir olduğunu söyledi.

Vatandaşların ramazanını ve Kadir Gecesi'ni tebrik eden Işıkhan, Allah'tan Ramazan Bayramı'na kavuşturmasını diledi.

Rize'de sadece maden çıkarılmadığını belirten Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bir cevheri de yetiştirdi. Dünya lideri bir cevheri de yetiştirdi. Milletvekillerimizi, bakanlarımızı yetiştirdi. Burada bulunmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum." dedi.

- "Türkiye Yüzyılı'nı emekçilerle kuracağız"

İşletmede iş sağlığı ve güvenliği açısından tüm önlemlerin alındığını görmenin kendisini memnun ettiğini dile getiren Işıkhan, işletme yetkililerini tebrik etti.

"Türkiye Yüzyılı"nın, üretimin yüzyılı olacağını belirten Işıkhan, bakır madenindeki işçilerin, üretimin yüzyılını gerçekleştirecek olan emekçilerden olduğunu söyledi.

Işıkhan, "Esas teşekkür emekçilerimize... Çünkü 'Türkiye Yüzyılı'nı, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde emekçilerle, alın teriyle geçinen kardeşlerimizle kuracağız. Allah, yolumuzu daim etsin. Bizleri bahtiyar etsin." diye konuştu.

Işıkhan'a ziyaretinde Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yunus Elitaş, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Samet Güneş, Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Erhan Taylan ve Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşçi eşlik etti.

