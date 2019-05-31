Bakan Hulusi Akar cuma namazını kendi ismini taşıdığı camide kıldı

Bakan Hulusi Akar cuma namazını kendi ismini taşıdığı camide kıldı

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, cuma namazını ismini taşıyan Orgeneral Hulusi Akar Camisi'nde kıldı.

Bakan Hulusi Akar cuma namazını kendi ismini taşıdığı camide kıldı - Sayfa 1

 Namaz çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Bakan Akar, cenaze namazına da katıldı.

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Bakan Hulusi Akar cuma namazını kendi ismini taşıdığı camide kıldı - Sayfa 2

Kayseri 1. Komando Tugayı'nda verilecek olan iftar katılmak üzere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve diğer kuvvet komutanları ile beraber Kayseri'ye geldi. 

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Bakan Hulusi Akar cuma namazını kendi ismini taşıdığı camide kıldı - Sayfa 3

Erkilet Havalanı'na iniş yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, buradan Asri Mezarlık içerisinde bulunan ve isminin verildiği Orgeneral Hulusi Akar Camisi'ne gelerek cuma namazını kıldı. 

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Bakan Hulusi Akar cuma namazını kendi ismini taşıdığı camide kıldı - Sayfa 4

Namaz çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Akar, cenaze namazına da katılarak tabutlara omuz verdi. 

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