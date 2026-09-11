Bakan Gürlek: 'Borsada takip ettiğimiz süreçler var'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'daki adliyelerde görev yapan yargı muhabirleriyle Ankara'daki Adalet Bakanlığında bir araya geldi. Gündemdeki soruşturma ve davalara ilişkin soruları yanıtlayan Gürlek, borsadaki manipülasyon iddialarına yönelik çalışmalar hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Borsadaki işlem hacminin son yıllarda önemli ölçüde büyüdüğüne işaret eden Gürlek, yatırımcıların mağduriyet yaşadığı bazı konuların değerlendirildiğini ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile koordinasyon içerisinde takip edilen süreçlerin bulunduğunu bildirdi.

MANİPÜLASYON VURGUSU

Manipülasyon konusunda SPK'ya mevzuatla verilen yetki ve usullerin bulunduğunu hatırlatan Gürlek, adli süreçlerin de bu yasal çerçevede yürütüldüğünü belirtti.

Borsada çok sayıda vatandaşın yatırım yaptığını ve bu nedenle piyasaların gereksiz yere tedirgin edilmemesinin önem taşıdığını vurgulayan Gürlek, buna karşılık suç teşkil eden manipülatif işlemlerin de cezasız kalmaması gerektiğini ifade etti.

Gürlek, “Elbette piyasaların gereksiz yere tedirgin edilmemesi de önemli. Çünkü borsada çok sayıda yatırımcı ve vatandaşımız var. Ancak suç teşkil eden manipülatif işlemlerin de hukuk çerçevesinde karşılıksız bırakılmaması gerekir. Bu konudaki çalışmalar devam ediyor” dedi.