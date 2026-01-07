BIST 12.088
Bakan Göktaş'tan doğum izni açıklaması: "Bu paketle düzenleme gelmesini hedefliyoruz"

Bakan Göktaş'tan doğum izni açıklaması: "Bu paketle düzenleme gelmesini hedefliyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izninin artırılmasına yönelik düzenlemeye ilişkin, "Önümüzdeki haftalarda önce tabi Komisyona akabinde de Genel Kurula gelmesini öngörüyoruz." dedi.

Göktaş, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Doğum izninin artırılmasına yönelik düzenlemenin Meclis'e ne zaman geleceğinin sorulması üzerine Göktaş, düzenlemenin komisyon aşamasından sonra yasalaşmasını öngördüklerini söyledi.

Göktaş, sürecin Meclis'in çalışma usulüne uygun yürütüleceğini belirterek, "İnşallah en yakın zamanda önümüzdeki haftalarda önce tabi Komisyona akabinde de Genel Kurula gelmesini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlığın doğum iznine ilişkin çalışmasını tamamlandığını dile getiren Göktaş, "16 haftadan 24 haftaya çıkmasını önerdik. Doğum öncesi 8 haftanın annelerimiz isterse 6 haftasını doğum sonrasına ekleyerek süreci bu şekilde tamamlayacağız. Mevcutta izinde olanlar otomatik olarak bu düzenlemeden aynı haftalar kapsamında yararlanacak."

Göktaş, 15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine yönelik soru üzerine "Düzenleme getirmeyi öngörüyoruz aynı pakette. Yine Meclis'teki çalışma durumuna göre, milletvekillerimiz tarafından da çalışma tamamlandıktan sonra, teklif olarak meclis başkanlığına sunulacak, ilgili komisyon görüşmelerinden sonra da genel kurula gelecektir." diye konuştu.

Yaklaşık 1,5 senedir düzenleme üzerinde çalıştıklarına işaret eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Dünyada ilk yasaklayan ülke Avustralya, 16 yaş altı. Benzer şekilde Avrupa'da pekçok ülke şu anda benzer düzenlemeleri hayata geçirdi. İngiltere, şu anda benzer çalışmayı gündemine aldı. Amerika'da bazı eyaletler gündemine aldı. Dünyada pek çok ülkenin çocuklarımızı korumak adına benzer adımlar attığını görüyoruz. Maalesef sosyal medyada çocuklarımız pek çok olumsuz içeriğe de maruz kalabiliyor. Onların fiziksel, psikolojik, zihinsel gelişimlerine de mani olan pekçok içerikle karşı karşıyalar. Dolayısıyla da burada da sosyal medya yapımcılarına yükümlülükler getiriyoruz. Onların da bu konuda çocuklarımızı korumak adına önlem almalarını öngörüyoruz."

