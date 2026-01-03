Bakan Göktaş'tan ailelere müjde! 15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor...

BAKAN GÖKTAŞ: AY SONU UYGULAMAYA GEÇECEĞİZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altındaki çocuklara internet düzenlemesi ile ilgili Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programına konuk olan Millet Haber Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.