Bakan Göktaş'tan ailelere müjde! 15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya ve oyun platformlarına kimlik doğrulaması olmadan giriş yapamayacağını açıkladı. Göktaş, düzenlemenin ay sonu itibarıyla uygulanacağını duyurdu.
Son günlerde bazı Avrupa ülkelerinde uygulanmaya başlanan 15 yaş altına yönelik internet düzenlemesinin Türkiye'de de hayata geçirileceği bildirildi.
Buna göre 15 yaş altındaki çocuklar, sosyal medya ve oyun platformlarına kimlik doğrulaması olmadan giriş yapamayacak.
BAKAN GÖKTAŞ: AY SONU UYGULAMAYA GEÇECEĞİZ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altındaki çocuklara internet düzenlemesi ile ilgili Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programına konuk olan Millet Haber Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Burhan düzenlemenin ayrıntılarını tv100 ekranlarında, "Bu konu gerçekten çok önemli bir konu.