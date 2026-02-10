BIST 13.799
DOLAR 43,63
EURO 51,97
ALTIN 7.088,90
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bakan Göktaş'tan Adana ve Mersin'de etkili olan sele ilişkin açıklama

Bakan Göktaş'tan Adana ve Mersin'de etkili olan sele ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adana ile Mersin'deki sel felaketinden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 33,5 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

Abone ol

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 30 Ocak'ta başlayan ve devamında Adana ve Mersin'i etkisi altına alan sel felaketinden etkilenen vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti.

Sel ile ilgili gelişmelerin titizlikle takip edildiğini, afetten zarar gören hanelerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü kaydeden Göktaş, "Adana ve Mersin'deki sel felaketinden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Adana SYDV'ye 25 milyon lira, Mersin SYDV'ye de 8,5 milyon lira olmak üzere 33,5 milyon lira tutarında kaynak aktardık." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel ağzına geleni saydı "bozuk tohum" dediği Mesut Özarslan için yeni iddia
Özgür Özel ağzına geleni saydı "bozuk tohum" dediği Mesut Özarslan için yeni iddia
16 yaşındaki Erkan tüfekle öldürüldü! Tekirdağ'daki korkunç olayda tutuklama
16 yaşındaki Erkan tüfekle öldürüldü! Tekirdağ'daki korkunç olayda tutuklama
Bağımlılık suçlaması! Sanal medya devlerine şok dava
Bağımlılık suçlaması! Sanal medya devlerine şok dava
Yerli helikopter Gökbey için Suudi Arabistan ile önemli anlaşma
Yerli helikopter Gökbey için Suudi Arabistan ile önemli anlaşma
Kurtulmuş'tan Özel'e tepki: Herkes kullandığı üsluba dikkat etmeli
Kurtulmuş'tan Özel'e tepki: Herkes kullandığı üsluba dikkat etmeli
Bakan Şimşek duyurdu: Yüksek teknoloji üretiminde çift haneli artış
Bakan Şimşek duyurdu: Yüksek teknoloji üretiminde çift haneli artış
Rusya: Ukrayna müzakerelerinin yakında devam etmesini bekliyoruz
Rusya: Ukrayna müzakerelerinin yakında devam etmesini bekliyoruz
Ulaştırma Bakanlığı müjdeyi verdi! Kahramanmaraş hızlı tren ile Doğu Akdeniz limanlarına bağlanacak
Ulaştırma Bakanlığı müjdeyi verdi! Kahramanmaraş hızlı tren ile Doğu Akdeniz limanlarına bağlanacak
Doğal gaz sayacını söküp bina sakinlerini tehdit etti
Doğal gaz sayacını söküp bina sakinlerini tehdit etti
İran'da canlı yayında tartışma! Devlet televizyonu Pezeşkiyan’ın programını kesti
İran'da canlı yayında tartışma! Devlet televizyonu Pezeşkiyan’ın programını kesti
İsrail, Gazze'de ateşkesin yürürlükte olduğu 4 ayda anlaşmayı 1620 kez ihlal etti
İsrail, Gazze'de ateşkesin yürürlükte olduğu 4 ayda anlaşmayı 1620 kez ihlal etti
112'ye gelen çağrılar pes dedirtti! Sevgilisinden ayrılandan dertleşmek isteyene kadar hepsi aramış...
112'ye gelen çağrılar pes dedirtti! Sevgilisinden ayrılandan dertleşmek isteyene kadar hepsi aramış...