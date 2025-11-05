Bakan Göktaş, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla sosyal hizmetler alanında işbirliği mutabakat zaptı imzaladı

BIST 10.941
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da, Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed bin Sulaiman Al-Rajhi ile sosyal hizmetler alanında işbirliği mutabakat zaptı imzaladı.

Bakan Göktaş, 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi kapsamında Katar Devleti Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Buseyne binti Ali el-Cebr el-Nuaymi ve Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed bin Sulaiman Al-Rajhi ile bir araya geldi.

Ailenin güçlendirilmesi, kadın, çocuk ve sosyal hizmetler alanlarında görüş alışverişinde bulunulan görüşmelerde Bakan Göktaş ve Bakan Al-Rajhi, Türkiye ile Suudi Arabistan hükümeti arasında sosyal hizmetler alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını imzaladı.

Bakan Göktaş, imzalanan anlaşmayla aile, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik sosyal hizmetlerin geliştirilmesi konularında tecrübe ve bilgi paylaşımı yaparak ortak projeler geliştirmeyi ve ailenin güçlendirilmesi, sürdürülebilir nüfus politikaları geliştirilmesi gibi alanlarda ortak çalışmalar yürütmeyi hedeflediklerini vurguladı.

