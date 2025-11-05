BIST 10.914
DOLAR 42,11
EURO 48,42
ALTIN 5.377,70
HABER /  EKONOMİ

Bakan Göktaş duyurdu! Paralar hesaplara yatırılıyor

Bakan Göktaş duyurdu! Paralar hesaplara yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasıma yönelik 7,11 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Abone ol

Göktaş, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini, bu hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini belirtti.

Engelli ve yaşlıların, toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını kaydeden Göktaş, "Bu doğrultuda kasım ayı için 3,97 milyar lira yaşlı aylığı, 3,14 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 7,11 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türk futbolundaki bahis skandalı! UEFA tüm hakemlere mesaj yolladı
Türk futbolundaki bahis skandalı! UEFA tüm hakemlere mesaj yolladı
Dolar düştü! Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Dolar düştü! Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaşacak
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaşacak
İki holdinge kayyum atandı, mal varlıklarına el konuldu
İki holdinge kayyum atandı, mal varlıklarına el konuldu
Devlet Bahçeli bir taşla iki kuş vurdu Deniz Zeyrek ince detayı açıkladı
Devlet Bahçeli bir taşla iki kuş vurdu Deniz Zeyrek ince detayı açıkladı
Huzurevinde yangın faciası! Çok sayıda ölü var
Huzurevinde yangın faciası! Çok sayıda ölü var
Bakan Tekin 'hukuka uygun' demişti! Öğretmenlerin beklediği haber geldi
Bakan Tekin 'hukuka uygun' demişti! Öğretmenlerin beklediği haber geldi
41 ilde eş zamanlı operasyon! 135 şüpheli yakalandı, ele geçirilenlere bakın...
41 ilde eş zamanlı operasyon! 135 şüpheli yakalandı, ele geçirilenlere bakın...
Çöken 7 katlı apartmanın enkazından kurtulan Dilara'ya acı haber verildi
Çöken 7 katlı apartmanın enkazından kurtulan Dilara'ya acı haber verildi
Kök Hücre Bağışının Hayat Kurtaran Gücü! Bağış İle “Yeniden Doğma” Fırsatı Verin
Kök Hücre Bağışının Hayat Kurtaran Gücü! Bağış İle “Yeniden Doğma” Fırsatı Verin
Komisyonun İmralı ziyareti için konuşulan tarih belli oldu
Komisyonun İmralı ziyareti için konuşulan tarih belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç oynandı Max Dowman tarine geçti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç oynandı Max Dowman tarine geçti