Bakan Fidan Suriye'den duyurdu: "SDG'nin feshi önemli"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında başkent Şam'a geldi. Bakan Fidan burada Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın açıklaması düzenledi. Fidan, açıklamasında, "SDG'nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, 13-14 Eylül'ü kapsayan ziyareti kapsamında bugün başkent Şam'a vardı. Fidan, Uluslararası Şam Havalimanı'nda Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı.

Karşılamada Türkiye'nin Şam Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Nuh Yılmaz da hazır bulundu.

Bakan Fidan, burada Suriyeli mevkidaşı ile birlikte basın açıklaması düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Değerli basın mensupları, sizler vesilesiyle konuşmamın başında Cumhurbaşkanımızın en kalbî selam ve sevgilerini Suriye halkına buradan iletmek istiyorum.

Kardeşim de ifade etti: Suriye-Türkiye ilişkileri son iki yıldır inanılmaz bir şekilde ivme kazanmış durumda. Çünkü yeni, özgür Suriye kurulduktan sonra, Aralık 2024'ten itibaren gerçekten Suriye sadece Türkiye ile ilişkilerinde değil, âdeta dünya ile ilişkilerinde bir yeni başlangıç yapmak zorunda kaldı. Çünkü eski Suriye, bildiğiniz gibi dünyadan izole edilmiş, kendi halkını baskı altına alan, âdeta kanını emen, sömüren bir rejimdi.

"ESKİ SURİYE'NİN GİTMESİ BÖLGEYE İSTİKRAR GETİRDİ"

Eski Suriye'nin gitmesi, yeni Suriye'nin gelmesi, herkesin gördüğü gibi bölgeye istikrar getiren, ülkeye barış getiren, ekonomik kalkınma getiren, terörle mücadeleyi daha da ilerleten bir husus olmuştur. Bunun için gerçekten hem bölge ülkelerinin hem uluslararası toplumun, Sayın Ahmed eş-Şara liderliğinde Suriye hükümetinin yürüttüğü çalışmalara sadece desteği değil, takdiri de bulunmaktadır.

Bu noktada Suriye devleti ve hükümeti; uluslararası toplumla, bölge ülkeleriyle, Türkiye ile her türlü alanda ciddi bir iş birliğini geliştirme konusunda çok büyük gayret göstermekte. Biz de bunun yakından tanığıyız.

"HER GEÇEN GÜN EKONOMİK OLARAK KALKINDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Değerli arkadaşlar, arkadaşımın da ifade ettiği gibi çok konu var. Bu konuların ilerletilmesi için çok ciddi, sistemik bir çalışma yapmamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Ahmed eş-Şara ile NATO Zirvesi marjında Türkiye'de buluştuklarında, dışişleri bakanlıklarında bir ortak planlama grubu kurup iki ülke arasındaki bütün konuların olabildiğince en hızlı ve en profesyonel şekilde çözülmesi, ilerletilmesi konusunda talimat verdiler.

Dolayısıyla kardeşimle çok sık buluşmamız gerekiyor. Sadece ikili ilişkilerimizin değil; bekleyen ticari, lojistik, kültürel, siyasi, ekonomik birçok konu var. Onların hepsinin teker teker envanterini çıkarıp üstünden geçip 'ne oluyor, nasıl gidiyoruz' bunlara bakmamız gerekiyor.

Bu konuda çok şükür güzel adımlar atılıyor. Suriye'nin her geçen gün ekonomik olarak daha kalkındığını, savaştan kaynaklı yaralarını daha da fazla sarmaya başladığını görüyoruz. Bu, sadece Suriye halkı için değil, gerçekten bölge için de önemli bir haber.

İnşallah bölgemizdeki bütün savaşlar, bütün çatışmalar, bütün işgaller, tıpkı Suriye'de olduğu gibi teker teker mutlu bir şekilde sona erer ve bölgemiz hak ettiği huzura, refaha, emniyete kavuşur. Ama devam eden birçok kriz de var, biliyorsunuz; onlara birazdan geleceğiz. Bugün onları da görüşme imkânımız oldu.

Konuştuğumuz konular arasında, Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte; şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Ben de bu ziyaretimde, kendisinin ziyareti öncesindeki Yüksek Planlama Grubu'nun yapabileceği çalışmaları gözden geçirdik. Bu açıdan da bu ziyaretimiz önem taşımakta.

"VAKİT GEÇİRİLMEDEN HAYATA GEÇMESİ GEREKİYOR"

Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Suriye'de olumlu gelişmeler devam ediyor. Bunlardan biri de içerideki bütünleşmeyle alakalı, son günlerde entegrasyon sürecindeki güzel haberlerdi. SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim; Suriye hükümetinin yürüttüğü yapıcı çalışmalara verilen önemli bir yapıcı cevap. İnşallah bunun, alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu deklarasyon aşaması önemli, ama bunun hayata geçmesi gerekiyor.

"İÇ SAVAŞ DÖNEMİNDEN KALMA SİLAHLI GRUPLAR MİLLİ ORDU ALTINDA BİRLEŞTİRİLİYOR"

Ülkedeki bütün silahlı unsurların; merkezî devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin güçlendirilmesi bakımından zaruridir. Sadece SDG'nin değil; biliyorsunuz, iç savaş döneminden kalma ne kadar silahlı grup varsa bunların hepsi teker teker Millî Ordu altında birleştiriliyor.

Bu, ülkenin istikrarı için önemli; ülkeye yatırım getirilmesi için önemli; ülkenin millî bünyesinin güçlü olması için önemli; ülkedeki bütün vatandaşların kendilerini emin hissetmesi için önemli. Bu konudaki adımların hepsini tabii ki destekliyoruz. Entegrasyon sürecinin de inşallah en iyi şekilde sonlanmasını bekliyoruz.