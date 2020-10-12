Bakan Fatih Dönmez'den heyecan veren açıklamalar tonu 20 bin dolar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir’de Lityum Pilot Üretim Tesisini ziyaret etti. Yerli otomobilde burada üretilen lityum bataryalardan kullanılacağını söyleyen Dönmez, “Türkiye'nin yaklaşık 1200 ton lityum ithalatı söz konusu. Üretilecek lityum karbonatın tonu 20 bin dolar.” dedi.
Yerli otomobilde yerli batarya kullanılacağının açıklanlamasından sonra gözler bu alandaki çalışmalara çevrildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir’de Lityum Pilot Üretim Tesisini ziyaret etti.
Dönmez, Eti Maden Teknoloji Geliştirme Merkezinde yaptığı açıklamada, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında cevher, rafineri üründen daha katma değerli ürünler üretme hedefi olduğunu anımsattı.
Elektrikli otomobillerde kritik teknolojilerden birinin de pil ve yazılım olduğunu ifade eden Dönmez, "Yerli otomobilde de burada üretilen lityumun kullanıldığı bataryaları kullanmış olacağız. Burada cevher üretiyoruz. 12 ton ham maddeyi alıp 3 tonuyla cevher üretiyoruz." dedi.
"İleride yıllık yaklaşık 500 tona çıkacak"
Eskişehir'de bulunan pilot tesisle lityum üretiminin Türkiye'de ilk defa sağlanacağını belirten Dönmez, "Bu sene yapımına başladığımız tesisle ilk defa Türkiye'de lityum üretimini gerçekleştirmiş olacağız. Lityum, pil ve batarya teknolojisinde kullanılıyor. Türkiye'nin yaklaşık 1200 ton lityum ithalatı söz konusu. Burada lityumun pilot ölçekte yıllık 10 ton üretim kapasitesi var. Kırka tesisinin üretimi ileride yaklaşık 500 tona çıkacak." diye konuştu.